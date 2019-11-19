В Китае зафиксировали вспышку чумы

Заболели уже три жителя одного и того же автономного района. Десятки людей, которые с ними контактировали, под наблюдением врачей: болезнь передаётся воздушно-капельным путём.

Три человека заразились чумой в Китае, сообщает Департамент здравоохранения автономного района Внутренняя Монголия. При этом на сайте ведомства указано, что у двоих из них диагностировали лёгочную чуму, а у ещё одного — бубонную.

Отметим, что это две разные формы одной и той же болезни. Её возбудитель — бактерия Yersinia pestis, её переносят блохи, живущие на крысах. Болезнь возникает после укуса насекомого и начинается как бубонная чума, её самый характерный признак — воспаление лимфатических узлов, как правило, в области паха и подмышек. При этом возникают припухлости, которые называют бубонами. Если инфекция проникает в дыхательную систему, то развивается лёгочная чума, это ещё более тяжёлая форма заболевания. Кроме того, она опаснее ещё и тем, что передаётся воздушно-капельным путём.

По опубликованным данным властей Внутренней Монголии, 12 ноября 2019 года у двоих пациентов выявили лёгочную чуму. Врачи изолировали 28 человек, которые контактировали с больными. Отмечается, что на данный момент лихорадки ни у кого из них нет. Напомним, при чуме температура тела повышается до 41 градуса. Третьего заболевшего выявили 16 ноября 2019 года, это 55-летний житель села Шилин-Гол. Как упомянули медики, незадолго до этого он ел мясо дикого зайца. Врачи обследовали 42 человека, которые контактировали с ним. По их информации, анализы не показали признаков чумы.