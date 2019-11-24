Забытая "техника чистых трусов" и другие невероятные факты о туалете прошлого

Ещё каких-то 100 лет назад у нас не было ни тёплой воды в избытке, ни мягкой туалетной бумаги. Как следствие, вопрос гигиены в древности и вплоть до XX века люди решали весьма креативно. Кто-то, отправляясь в туалет, брал с собой специальные палочки. Другие не могли обойтись без помощника. Третьи использовали камни. Лайф рассказывает о самых невероятных приспособлениях, которыми люди пользовались в туалетах на протяжении всей истории.

Нюансы гигиены историками изучаются весьма серьёзно и тщательно, несмотря на деликатность темы. Ведь и эта деталь тоже помогает современным людям понять предков лучше. Как следствие, походам в туалет посвящено много научных трудов. Довольно большой вклад в изучение гигиены древних людей сделал антрополог Филипп Шарлье: в 2012 году он опубликовал большую статью "Туалетная гигиена в классическую эпоху". В ней он приводит убедительные доказательства использования тех или иных способов подтирания в античной Греции и Древнем Риме.

Греция

На местах греческих полисов археологи часто находят овальные керамические камушки диаметром от 3 до 12 см. Долгое время считалось, что они использовались как игральные фишки или крышки для сосудов. Филипп Шарлье же считает, что дискообразные голышки заменяли грекам туалетную бумагу.

Подтверждает эту теорию несколько фактов. Во-первых, в Бостонском музее изобразительных искусств можно найти винный сосуд, на котором изображён мужчина, который скребёт свой зад именно небольшим камушком. Во-вторых, известно, что у греков была поговорка, которая звучит примерно так: "И трёх камней достаточно, чтобы подтереться". В-третьих, наибольшее скопление керамических кругляшков археологи всегда находили вблизи древних отхожих мест. Именно камнями на родине Олимпийских игр пользовались не всегда. За неимением оных люди не брезговали подтираться и черепками.

Известно, кстати, что некоторые греки, видимо, очень злопамятные и обиженные, царапали на предметах гигиены имена своих врагов или ненавистных политиков. Во всяком случае, в распоряжении учёных есть камни с именами Сократ, Перикл и Фемистокл.

Туалетные скребки в древние времена были распространённым явлением в принципе. Правда, в зависимости от ландшафта, люди "подскребались" разными предметами. Шарлье пишет, что жители прибрежных районов использовали раковины мидий, а обитатели Гавайских островов — скорлупы кокоса.

Рим

Римляне придумали более изысканный инструмент. Они избавлялись от нечистот на ягодицах терсориумом , специальным приспособлением, которое по факту является палкой с примотанной к одному из концов морской губкой.

Штуки эти были многоразовыми. Между визитами человека в клозет губки отмокали в бадьях либо с морской водой, либо с разбавленным винным уксусом. Что, впрочем, не мешало бурному развитию бактерий. Уже в античные времена народ знал, что в общественные туалеты лишний раз лучше не заходить.

Как минимум однажды терсориум стал причиной гибели человека. В середине первого века Сенека описал случай смерти германского гладиатора от туалетной палки. Перед очередным боем немец спрятался в уборной амфитеатра, засунул в глотку предмет гигиены и задохнулся.

Япония

Причуд личной гигиены хватает и в современной Японии. Но до особенностей ушедших эпох им всё же далеко. Чего только стоит расположение общественных туалетов. Часто они устанавливались на мостах, перекинутых через речные каналы. Считалось, что сдабривание воды калом и мочой увеличивает популяцию рыбы, которая в конечном счёте оказывалась на столах японцев. Исчезли "кавая" — так называется описанная разновидность клозетов — только после Второй мировой войны. Строительство похожих "речных домиков", к слову, практиковалось также во Вьетнаме, на Филиппинах и в Индонезии. Туалетную же бумагу жителям Страны восходящего солнца заменяли сосновые щепки длиной до 25 см и шириной от одного до трёх см. Искренне надеемся, что они не лежали рядом с палочками, которыми едят. Наверняка перепутать было несложно.

Назывались приспособления моккан. Перед тем как оказаться в туалете, каждая дощечка служила носителем информации. На моккан записывались короткие деловые послания, бытовые заметки и не только. Теряя актуальность, каждая надпись соскабливалась ножом. Только после того, как писать на палке становилось невозможно, она удостаивалась встречи с чиновничьим задом. В домах простых горожан моккан встречались редко.

Особенности японского туалета в своих трудах подробно описал советский и российский японист-историк Александр Николаевич Мещеряков .

Средневековая Европа

Голливудские фильмы приучили многих к тому, что Средневековье — это прежде всего благородные рыцари в сияющих доспехах и элегантные леди в пышных платьях. Читающие же люди ещё со школы помнят, что ничем из этого в Тёмные века и не пахло. Пахло, точнее, невыносимо разило тогда гнилью, скисшими нечистотами и немытыми телами.

Изабелла Кастильская, королева Испании, за всю 53-летнюю жизнь мылась всего два раза: при рождении и перед свадьбой. К слову, о свадьбах. Они чаще всего проводились в июне, поскольку, согласно традиции, именно в этот месяц дамы принимали ежегодные ванны. Герцог Норфолк не мылся из религиозных предубеждений. Только после того, как его тело покрылось гнойными нарывами, слуги в усмерть напоили господина и вымыли. Понять герцога можно — церковь не приветствовала сам факт мытья, ибо чистота потворствовала похоти. Собственно, монахам и монашкам поэтому запрещалось мыть что-либо, кроме рук или лица вообще.

Лорды, герцоги и короли, как известно, жили в высоченных замках. Отхожие места, "тайные покои", или, проще говоря, туалеты располагались на каждом этаже. Реже не вариант, так как из-за рациона диарея в Средневековье была верным спутником каждого богача. Уборные представляли собой комнаты с дыркой в полу, которая "телепортировала" кал и мочу прямо в ров. Простые горожане часто ходили по-большому в любом тёмном закоулке. От того сильные дожди тогда никто не любил: в узких улочках непременно возникали реки смердящей жижи.

Подтирались при этом люди не всегда, а если приходилось, то чем попало. Богатые, например, использовали в этих целях изящные полоски дорогих тканей. Бедняки в лучшем случае перебивались старыми тряпками. За пределами городов в ход часто шли листья растений и мох.

Англия в эпоху Нового времени

В период с XVI по XIX век отношения людей с гигиеной улучшились. Во всяком случае, у английской знати. Именно в Англии и именно в начале эпохи Нового времени появились " камергеры стула ". Главной обязанностью людей, занимающих эту должность, было сопровождение королей и лордов в туалет. Там камергеры занимались тем, чем вельможам заниматься было не положено: обслуживанием ануса. Ещё туалетные слуги часто общались с врачами, представленными к богатым дворам. Камергеры докладывали лекарям о свойствах испражнений, что позволяло следить за состоянием здоровья господина.

Несмотря на незавидную участь, туалетные камергеры были одними из старших слуг в иерархии. Абы кого к своим окорочкам богачи не подпускали — только проверенных людей. И с ними короли да лорды во время туалета охотно делились государственно важной информацией. А то и вовсе спрашивали у слуг советов.