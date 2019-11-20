Комары убили 13 человек в США

Насекомые переносят энцефалит. Болезнь начинается с симптомов обычного гриппа, однако потом может возникнуть отёк мозга.

Американский фермер Джон Уайтрайт скончался в субботу 16 ноября 2019 года от лошадиного энцефалита, сообщили на новостном портале штата Мичиган WNDU. Как пишет, в свою очередь, Daily Mail, мужчина стал шестой жертвой смертельной болезни в штате и 13-м погибшим в стране.

Отмечается, что Уайтрайт был владельцем фруктовой фермы и тяжело заболел в конце лета 2019 года. 19 августа его госпитализировали с высокой температурой, он потерял сознание и с тех пор так и не пришёл в себя.

Напомним, энцефалит — страшная болезнь, которая поражает головной мозг. Восточный лошадиный энцефалит — одна из её разновидностей, она распространена на американском континенте. Это заболевание вызывает вирус ЕЕЕ, он развивается в организмах лошадей и крупного рогатого скота, а переносится комарами. Заразиться можно также воздушно-капельным путём. Болезнь поражает в первую очередь пожилых людей и тех, у кого ослаблен иммунитет.

Первые признаки энцефалита похожи на симптомы гриппа. Через некоторое время инфекция проникает в мозг и вызывает в нём отёк, человек впадает в кому. На этой стадии шансы на излечение невелики. По статистике, погибает около трети заболевших.

По данным американского национального Центра по контролю и профилактике заболеваний, в 2019 году лошадиным энцефалитом заразилось 36 жителей США. 13 из них скончались. Вспышку заболевания в этом году объясняют аномально тёплой погодой в США, из-за которой комары обильно расплодились.