Древние человеческие кости нашли в "польском Стоунхендже"

Таинственные круги на поле случайно заметили в 2017 году. По мнению учёных, этим кольцам семь тысяч лет.

Исследователи нашли древние человеческие останки в районе рисунков на поле недалеко от деревни Нове-Обьезеже на северо-западе Польши, пишет Daily Mail. Сообщается, что учёных заинтересовали четыре концентрических круга, расположенных в 16 километрах от границы с Германией. Диаметр самого большого — около 110 метров.

Артефакты случайно заметили во время полёта параплана в 2015 году. Спустя два года там начались археологические раскопки. Теперь это место называют "польским Стоунхенджем", потому что камни знаменитого сооружения тоже выстроены в виде круга.

Расположенные в Польше окружности представляют собой траншеи глубиной примерно в 1,5 метра. Учёные полагают, что их вырыли приблизительно в 4800 году до нашей эры, то есть этим рисункам почти семь тысяч лет. Во время раскопок неподалёку от них нашли остатки древнего поселения, сотни человеческих костей, а также фрагменты керамики, предметы из кремня и других минералов. По мнению исследователей, эти круги создали для религиозных ритуалов. Отмечается, что предки "рисовали" их не одновременно, а с интервалами в десятки лет. Это значит, что каждое новое кольцо было частью очередной церемонии.

Ранее Лайф писал об археологе, который вернул похищенный им камень Стоунхенджа.