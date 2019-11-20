Искусственный интеллект научился предсказывать приступы эпилепсии

Он предупреждает пациента об опасности за час до возникновения судорог и не ошибается в 99,6% случаев.

В США разработали алгоритм, который сообщает больным эпилепсией о приближении очередного припадка, сообщается на сайте Университета Луизианы в Лафейетте. По данным учёных, система работает на базе искусственного интеллекта, который анализирует результаты электроэнцефалограммы пациентов.

На основе этой информации нейросеть отслеживает сигналы мозга и выявляет незаметные для самого человека изменения. Отмечается, что таким образом удаётся предсказать приступ примерно за час до начала судорог. Для многих страдающих эпилепсией этого времени достаточно, чтобы с помощью лекарств предотвратить припадок.

Систему протестировали в Бостонской детской больнице, её испытали 22 пациента. Точность сигналов о приступах составила 99,6%.

Теперь новинку планируют сделать удобной для повседневного использования: обученную нейросеть хотят внедрить в чип, который можно было бы закрепить внутри смартфона или наручных часов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, эпилепсией страдают около 50 миллионов человек по всему миру. При этом 70% из них могут жить без судорог, если узнают об их приближении заранее и правильно принимают препараты.