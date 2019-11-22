Джеймс Белуши отличается умом и сообразительностью. Переводы советских мультиков

Коллаж LIFE. Фото © "Википедия" / Gorup de Besanez, кадр из м/ф "Тайна третьей планеты"

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На днях Алисе Селезнёвой исполнилось… Впрочем, ей по-прежнему 9 лет, и это совершенно неважно. Важно то, что в одной из заграничных переозвучек её назвали Кристиной. И, пользуясь таким случаем, Лайф вспомнил самые интересные версии дубляжа не только "Тайны третьей планеты", но и многих других шедевров отечественной мультипликации.

Сколько световых зим! Сколько световых лет! А действительно. Сколько? Книга "Путешествие Алисы" вышла в 1974 году, автор данного опуса знает её под названием "Девочка с Земли". Кстати, если вдруг не читали, обязательно почитайте, потому что в мультфильме нет капитана Полоскова, нет трёхногого друга Кима и Бурана с планеты Фикс, а ещё нет ходячих растений, которые очень любят компот. Так вот, премьера состоялась в 81-м. А в начале 90-х уже бывший советский актёр Олег Видов повёз ленту в Америку вместе с ещё целым собранием разумных, добрых, вечных мультфильмов. И тут капитан Зелёный произнёс своё сакраментальное… Да-да. "Это добром не кончится…"

Князь Гвидон, Морис из "Всадника без головы", наконец, старший лейтенант Славин из "Джентльменов удачи" на родине был объявлен практически Глотом с планеты Катрук. Его обвинили в том, что он не имел никакого права на эти мультфильмы, и вообще, что он за бугром снимался в каких-то неприличных фильмах и… Ой, всё!

Но, как блестяще было сказано в "Острове сокровищ", дело сделано. Шедевры "Союзмультфильма" увидел весь мир. Их озвучили голливудские актёры. И Катрин Денёв! Угадайте, на какую роль её пригласили?

<p>Катрин Денёв. Фото © <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/3129500/" target="_blank">&#34;Кинопоиск&#34;</a></p>

А вот англоязычная версия "Приключений Буратино". В роли кота Базилио — Билл Мюррей! Не взыщите, нашлась только запись с португальскими субтитрами. Зато каково: в Бразилии посмотрели.

<p>Кадр из х/ф &#34;Охотники за привидениями&#34;, 1984, реж. А. Райтман. Фото © <a href="https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj_nIOT7vrlAhVC8aYKHTrTB3kQjB16BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fconsequenceofsound.net%2F2015%2F08%2Fbill-murray-explains-why-he-decided-to-appear-in-the-new-ghostbusters-film%2F&psig=AOvVaw1mO32vMbS3XCD3SaEzbJsP&ust=1574410408196331" target="_blank"><ins>Consequence of Sound</ins></a></p>

В 1998 году для зарубежного зрителя составили сборник Mikhail Baryshnikov’s Stories from my childhood — "Истории из моего детства", которые вызвался рассказать, вернее — показать, известнейший артист балета Михаил Барышников. В этот сборник вошли в том числе мультфильмы:

"Снежная королева" (The Snow Queen);

"Дикие лебеди" (The Wild Swans);

"Тайна третьей планеты" (Alice and the Mystery of the Third Planet);

"Конёк-горбунок" (Ivan and His Magic Pony. "Иван и его волшебный пони". Один из ярких примеров того, что известно всем лингвистам: не всё можно перевести на другой язык);

"Приключения Буратино" (Pinocchio and the Golden Key);

"Двенадцать месяцев" (The Twelve Months & The Snow Girl);

"Цветик-семицветик" (The Last Petal — "Последний лепесток");

"Сказка о царе Салтане" (The Prince, the Swan and the Czar Saltan);

"Золушка" (Cinderella);

"Аленький цветочек" (A Tale of the Crimson Flower);

"Сказка о золотом петушке" (The Golden Rooster).

<p>Фото: © <a href="https://www.imdb.com/title/tt0166935/mediaviewer/rm1280286464" target="_blank">IMDB</a></p>

Особенно хочется, конечно, отметить два мультфильма: про царя Салтана, потому что там князь Гвидон говорит голосом Тимоти Далтона, и про Золушку, потому что этот мультфильм озвучила Сара Джессика Паркер! И, знаете ли, крайне интересно послушать, как получилось, но хотите верьте, хотите не верьте — по всему Интернету днём с огнём. Разве только заказать DVD на "Ибее" и подождать доставки. Или читатели помогут?

Ну что ж, по крайней мере, удалось разыскать голос Джеймса Белуши в качестве птицы Говоруна. Они его назвали Peter the Repeater.

<p>Кадр из х/ф &#34;К9: собачья работа&#34;, 1989, реж. Р. Дэниел. Фото © <a href="https://www.kinopoisk.ru/film/7376/stills/" target="_blank">&#34;Кинопоиск&#34;</a></p>

А вот и, собственно, Alice — Кирстен Данст.

И ещё! Есть озвучка на французском языке! Промотайте до 0:48 и скажите, пожалуйста, чьим же это голосом говорит капитан Селезнёв? Простите, профессор Селезнёв? Эта мужественность, обаяние, эта лёгкая хрипотца…

Ну, как? Не узнали?

Да, представьте себе. А ещё бродит по необъятной Сети информация, что Громозеку как-то раз выпало озвучить таким людям, как Джо Кокер и Адриано Челентано. Однако знающие люди из фан-клуба "Тайны третьей планеты" махнули рукой и сказали: "Не верьте и не ищите". Есть, конечно, варианты на итальянском языке, но это точно не Челентано. А жаль. Было бы искромётно, верно?

И да, кстати. Дубляж с Белуши и Данст датируют 1995-м годом, и это была уже не первая попытка иностранцев адаптировать фантастический советский мультфильм. Первая была в 1987-м. И там явно не обошлось без двух лишних капель валерьянки. Зачем-то переименовали Алису, к примеру. Какая такая Кристин?

Зато, по крайней мере, в этом варианте оставили родной саундтрек. Как можно смотреть "Тайну третьей планеты" без музыки Александра Зацепина, объясните, пожалуйста, по-русски.

Автор:
АР
Адель Романенкова
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