Джеймс Белуши отличается умом и сообразительностью. Переводы советских мультиков

На днях Алисе Селезнёвой исполнилось… Впрочем, ей по-прежнему 9 лет, и это совершенно неважно. Важно то, что в одной из заграничных переозвучек её назвали Кристиной. И, пользуясь таким случаем, Лайф вспомнил самые интересные версии дубляжа не только "Тайны третьей планеты", но и многих других шедевров отечественной мультипликации.

Сколько световых зим! Сколько световых лет! А действительно. Сколько? Книга "Путешествие Алисы" вышла в 1974 году, автор данного опуса знает её под названием "Девочка с Земли". Кстати, если вдруг не читали, обязательно почитайте, потому что в мультфильме нет капитана Полоскова, нет трёхногого друга Кима и Бурана с планеты Фикс, а ещё нет ходячих растений, которые очень любят компот. Так вот, премьера состоялась в 81-м. А в начале 90-х уже бывший советский актёр Олег Видов повёз ленту в Америку вместе с ещё целым собранием разумных, добрых, вечных мультфильмов. И тут капитан Зелёный произнёс своё сакраментальное… Да-да. "Это добром не кончится…"

Князь Гвидон, Морис из "Всадника без головы", наконец, старший лейтенант Славин из "Джентльменов удачи" на родине был объявлен практически Глотом с планеты Катрук. Его обвинили в том, что он не имел никакого права на эти мультфильмы, и вообще, что он за бугром снимался в каких-то неприличных фильмах и… Ой, всё!

Но, как блестяще было сказано в "Острове сокровищ", дело сделано. Шедевры "Союзмультфильма" увидел весь мир. Их озвучили голливудские актёры. И Катрин Денёв! Угадайте, на какую роль её пригласили?

А вот англоязычная версия "Приключений Буратино". В роли кота Базилио — Билл Мюррей! Не взыщите, нашлась только запись с португальскими субтитрами. Зато каково: в Бразилии посмотрели.

В 1998 году для зарубежного зрителя составили сборник Mikhail Baryshnikov’s Stories from my childhood — "Истории из моего детства", которые вызвался рассказать, вернее — показать, известнейший артист балета Михаил Барышников. В этот сборник вошли в том числе мультфильмы:

"Снежная королева" (The Snow Queen);

"Дикие лебеди" (The Wild Swans);

"Тайна третьей планеты" (Alice and the Mystery of the Third Planet);

"Конёк-горбунок" (Ivan and His Magic Pony. "Иван и его волшебный пони". Один из ярких примеров того, что известно всем лингвистам: не всё можно перевести на другой язык);

"Приключения Буратино" (Pinocchio and the Golden Key);

"Двенадцать месяцев" (The Twelve Months & The Snow Girl);

"Цветик-семицветик" (The Last Petal — "Последний лепесток");

"Сказка о царе Салтане" (The Prince, the Swan and the Czar Saltan);

"Золушка" (Cinderella);

"Аленький цветочек" (A Tale of the Crimson Flower);

"Сказка о золотом петушке" (The Golden Rooster).

Особенно хочется, конечно, отметить два мультфильма: про царя Салтана, потому что там князь Гвидон говорит голосом Тимоти Далтона, и про Золушку, потому что этот мультфильм озвучила Сара Джессика Паркер! И, знаете ли, крайне интересно послушать, как получилось, но хотите верьте, хотите не верьте — по всему Интернету днём с огнём. Разве только заказать DVD на "Ибее" и подождать доставки. Или читатели помогут?

Ну что ж, по крайней мере, удалось разыскать голос Джеймса Белуши в качестве птицы Говоруна. Они его назвали Peter the Repeater.

А вот и, собственно, Alice — Кирстен Данст.

И ещё! Есть озвучка на французском языке! Промотайте до 0:48 и скажите, пожалуйста, чьим же это голосом говорит капитан Селезнёв? Простите, профессор Селезнёв? Эта мужественность, обаяние, эта лёгкая хрипотца…

Ну, как? Не узнали?

Да, представьте себе. А ещё бродит по необъятной Сети информация, что Громозеку как-то раз выпало озвучить таким людям, как Джо Кокер и Адриано Челентано. Однако знающие люди из фан-клуба "Тайны третьей планеты" махнули рукой и сказали: "Не верьте и не ищите". Есть, конечно, варианты на итальянском языке, но это точно не Челентано. А жаль. Было бы искромётно, верно?

И да, кстати. Дубляж с Белуши и Данст датируют 1995-м годом, и это была уже не первая попытка иностранцев адаптировать фантастический советский мультфильм. Первая была в 1987-м. И там явно не обошлось без двух лишних капель валерьянки. Зачем-то переименовали Алису, к примеру. Какая такая Кристин?

Зато, по крайней мере, в этом варианте оставили родной саундтрек. Как можно смотреть "Тайну третьей планеты" без музыки Александра Зацепина, объясните, пожалуйста, по-русски.