"Гнездятся в норах". На Марсе нашли популяцию насекомых, похожих на пчёл — фото

Профессор, который 45 лет изучает энтомологию — науку о насекомых, несколько лет потратил на анализ данных ровера Curiosity.

Марсоход любопытствует уже почти 2600 солов, то есть марсианских дней. Это значит — примерно 2660 земных суток. Короче говоря, больше семи лет. Ровер разъезжает по кратеру Гейл — это довольно впечатляющий след от падения астероида несколько миллиардов лет назад. Полторы сотни километров в диаметре. Учёные подозревают, что в этой яме когда-то было озеро. Curiosity высадился там 6 августа 2012 года. Планетологи ликовали. Одно было грустно — Рэй Брэдбери не дожил. Два месяца не хватило. Читатели, а по совместительству исследователи из NASA официально назвали место приземления Bradbury Landing.

In tribute, I dedicate my landing spot on Mars to you, Ray Bradbury. Greetings from Bradbury Landing! [pic] http://t.co/74SU9URY — Curiosity Rover (@MarsCuriosity) August 22, 2012

C тех пор Curiosity нашёл на Марсе воду и вообще окончательно установил, что на Красной планете были времена рек, озёр и прочего благоденствия. И ещё заснял нечто подозрительно похожее на земные карбонатные залежи, которые создают цианобактерии. А недавно вычислил, что на Марсе непонятно почему повышается уровень кислорода, причём регулярно.

В общем, такое впечатление, что ещё совсем немного — и это всё-таки случится. Найдём мы эту самую жизнь на Марсе. И тут как нельзя более кстати появляется заслуженный профессор из Университета Огайо Уильям Ромозер. Он занимался энтомологией ещё до того, как впервые экранизировали "Марсианские хроники". Энтомология — это наука о насекомых. Американский учёный наблюдает за ними уже почти полвека. Несколько лет назад заинтересовался снимками Curiosity и тем, что на Марсе ищут следы жизни, которая там когда-то, возможно, была. Теперь профессор Ромозер — почти астробиолог. Исследователь кропотливо рассматривал фото, менял яркость, контрастность, насыщенность и в конце концов заявил:

На Марсе была и остаётся жизнь Уильям Ромозер, профессор энтомологии из Университета Огайо

И голова, и грудная клетка, и живот, и даже крыло. Более того, у всех заинтересовавших учёного объектов есть все основные признаки насекомого: симметричное строение тела, состоящего из трёх основных областей, плюс усики, а у некоторых он насчитал аккурат по шесть ножек.

Таких, как на снимке внизу, Ромозер сравнил со шмелями и осами, а для простоты и удобства назвал просто пчёлами.

Похоже, что эта подобная насекомым фауна укрывается/гнездится в пещерах, в норах под поверхностью и в специализированных сооружениях Уильям Ромозер, профессор энтомологии из Университета Огайо

А на следующем фото учёный разглядел не просто нечто похожее на живое существо: он убеждён, что марсоход запечатлел насекомое в полёте. И даже красной линией отметил предполагаемую траекторию. Энтомологу, конечно, виднее.

В одном наблюдаемом случае манёвр полёта был впечатляющим: отдельная "пчела" бросилась прямо вниз по склону утёса и выровнялась прямо перед тем, как удариться о землю — Уильям Ромозер, профессор энтомологии, Университет Огайо

И наконец нечто не совсем по части энтомологии, но, скажем так, это нельзя не отметить. Пожалуй, картинки говорят сами за себя.

Скептики поспешили объявить, что мы имеем дело с парейдолией — это такая особенность у некоторых людей: им в каком-нибудь заурядном предмете видится что-нибудь неожиданное. Давайте сразу подчеркнём, что это не считается никакой патологией и может быть у совершенно здоровых людей.

В любом случае речь идёт об официально заявленной гипотезе учёного с 45-летним стажем, автора учебников по энтомологии, основателя Института тропических болезней и научного сотрудника НИИ инфекционных болезней армии США.

Нельзя не вспомнить ещё одно похожее, но куда более трудоёмкое исследование ныне покойного главного научного сотрудника Института космических исследований Российской академии наук Леонида Ксанфомалити. Он больше сорока лет изучал снимки с советских аппаратов "Венера-9" и "Венера-13" и был убеждён, что в кадр тогда попали живые существа.