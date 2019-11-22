В Антарктиде испытали подводный планетоход NASA — видео

Его хотят отправить на покрытый льдом спутник Юпитера, потому что там под вечной мерзлотой скрывается океан.

В Антарктиде прошли испытания подводного космического аппарата BRUIE, в переводе с английского эта аббревиатура расшифровывается как "Плавучий вездеход для исследований подо льдом". Об этом сообщает правительство Австралии. Ровер погрузили под воду на территории исследовательской станции Кейси, она находится на востоке континента. Ранее то же самое проделали в Арктике и на Аляске.

Ровер предназначен для изучения в первую очередь внутренней поверхности льда. Он оснащён двумя колёсами, которые прикрепляются ко льду под водой и перемещают аппарат. В конструкции устройства также есть две камеры и датчики для измерения температуры, солёности и уровня кислорода. Для экономии энергии предусмотрено, чтобы в неподвижном состоянии он отключался. Разработчики хотят добиться, чтобы робот мог автономно работать несколько месяцев подряд.

Учёных особенно интересует именно эта часть океана, поскольку в химическом составе льда есть вещества, которые нужны для поддержания жизни в воде. Такова роль ледников на Земле, и планетологи убеждены, что точно так же дело обстоит в других мирах, покрытых океанами.

В данном случае главная цель проекта — изучение подлёдного океана одного из крупнейших спутников Юпитера Европы. Это небесное тело по размерам немного меньше Луны, и его целиком покрывает ледяной панцирь толщиной в 10–20 километров. Надо сказать, это как минимум вдвое больше, чем в Антарктиде — там толщина льда не превышает и пяти километров.

Температура на поверхности Европы — от минус 150 до минус 190 градусов по Цельсию. Однако учёные ещё в ХХ веке выяснили, что гравитация Юпитера разогревает спутник изнутри, а это значит, что под вечной мерзлотой может быть сравнительно тёплый океан. Исследователи не исключают, что в нём могли бы развиться какие-то формы жизни.

Отметим, что для изучения Европы в 2020-х годах планируют запустить межпланетную станцию Europa Clipper. Проект предусматривает не только исследования спутника с орбиты, но и спуск посадочного модуля на поверхность. Однако в списке научных инструментов ровер BRUIE не указан.