Вышло приложение по созданию селфи из космоса

Оно подключается к спутниковым камерам, находит пользователя и делает снимок с высоты около 640 километров.

Появилось новое бесплатное мобильное приложение Spelfie, которое позволяет делать селфи с помощью спутниковых камер, пишет Daily Mail. Сообщается, что программа подключается к спутникам Airbus, а установленные на них камеры делают снимки с высоты примерно 640 километров.

Разумеется, увидеть своё лицо пользователю на таком фото не удастся, зато может получиться эффектный снимок какого-то масштабного события, массовой акции. В качестве примера упоминается недавняя манифестация экоактивистов на Бали под названием Act now ("Действуй сейчас"). Её участники оделись в белое и выстроились на замусоренном пляже в форме букв, которые хорошо видны на получившемся "селфи", снятом сквозь облака.

Отмечается, что пользователь получает сделанную фотографию в тот же день. На орбите вокруг Земли работает около 50 спутников Airbus, они ведут наблюдения в том числе за стихийными бедствиями, а также помогают учёным оценить масштабы обезлесивания, загрязнений и других экологических проблем. Создатели приложения заявили, что их главная цель — повысить осведомлённость людей о том, что происходит с планетой.

Ранее Лайф писал, что в "Роскосмосе" разработали собственное приложение, в котором пользователи смогут в режиме онлайн получить доступ к спутниковым фотографиям Земли.