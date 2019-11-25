Учёные поняли, кто спасёт мир от глобального потепления

Каждое из этих живых существ стоит тысяч деревьев, поскольку забирает из атмосферы десятки тонн углекислого газа.

Лучше всего с последствиями глобального потепления могут справиться киты, заявили экологи. Об этом сообщается на сайте Международного валютного фонда. По данным исследователей, любой крупный представитель китообразных благодаря внушительным размерам накапливает примерно 33 тонны углекислого газа в своём теле. Для сравнения, одно дерево за год забирает из атмосферы примерно 21 килограмм CO 2, итого 2,2 тонны за сотню лет.

Учёные подчеркнули, что при этом жизнедеятельность китов дополнительно способствует очищению атмосферы от излишка углекислого газа: их отходы питают фитопланктон, в котором происходит фотосинтез. И даже после своей смерти кит продолжает помогать сохранению углеродного баланса, поскольку его разлагающееся на дне океана тело тоже поддерживает глубоководную экосистему.

Экологи напомнили, что сейчас в мире около 1,3 миллиона китообразных. Они призвали вернуть численность этих животных на тот уровень, на котором она была до начала массового вылова — 4–5 миллионов. Как подсчитали исследователи, если благодаря китам увеличить количество океанского фитопланктона, то это будет всё равно, что высадить два миллиарда деревьев.

Эксперты заявили, что киты не только полезны окружающей среде, но и выгодны материально. По их мнению, каждый кашалот, горбач или другой его крупный сородич приносит мировой экономике более 2 миллионов долларов.