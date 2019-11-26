Японские косметологи создали распыляемую кожу — видео

По словам разработчиков, спрей состоит из тонких волокон, которые скрывают дефекты, родинки и при этом не мешают собственной коже человека дышать.

В Японии создали спрей, который служит искусственной заменой кожи, пишет Daily Mail. Сообщается, что распылитель содержит особую жидкость, она состоит из мельчайших волокон. Они сцепляются на поверхности кожи и создают оболочку толщиной около одной тысячной миллиметра.

Разработчики заверили, что мембрана эластична и растягивается во всех направлениях. Они особо подчеркнули, что спрей не вредит коже, поскольку негерметично её покрывает: между волокнами есть микроскопические промежутки, которые пропускают и воздух, и воду. Косметологи убеждены, что новинка даже поможет увлажнять кожу, поскольку благодаря оболочке вода дольше задерживается в ней.

Отмечается, что средство планируют выпустить в продажу в Японии и стоить оно будет около 58 тысяч йен, это примерно 34 тысячи рублей, или 530 долларов. Искусственную кожу также собираются предложить в виде лосьона, который будет намного дешевле — в районе семи тысяч рублей. С 2020 года продукцию обещают сделать доступной для онлайн-заказа.

Представители компании-производителя заявили, что их новинку можно и нужно применять в медицине. Ранее в США для лечения ожогов использовали жидкий спрей для кожи, насыщенный стволовыми клетками.