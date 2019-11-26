Илон Маск объяснился за разбитое "бронированное" стекло Cybertruck

1409

Миллиардер заверил, что во время репетиций эпичного "обстрела" оно не получило и царапины.

Глава Tesla Илон Маск объяснил причину конфуза на презентации нового грузовика Cybertruck, пишет Daily Mail. Предприниматель убеждён, что демонстрацию прочности машины неправильно спланировали. Напомним, во время шоу 22 ноября дизайнер новинки Франц фон Хольцхаузен сначала бил по двери автомобиля кувалдой, а затем дважды запустил стальной шарик в бронированное стекло. Оно оба раза разбилось.

Из-за удара кувалдой по двери разрушилось основание стекла, поэтому стальной шарик не отскочил. Надо было сначала ударить по стеклу, а потом кувалдой по двери. В следующий раз...

По словам Маска, команда создателей Cybertruck тщательно готовилась к презентации и стекло грузовика выдержало все подготовительные испытания.

В любом случае, на пикап уже поступило более 200 тысяч заказов. Отмечается, что миллиардер также высказался по поводу простого и угловатого дизайна Cybertruck. Как заявил Маск, всё дело в том, что корпус сделан из сверхпрочной стали, из которой просто невозможно штамповать изогнутые детали. "Она ломает штамповочный пресс", — подчеркнул он.

Как ранее писал Лайф, новый электрический грузовик рассчитан на шесть пассажиров или 3,5 тонны груза. Его выпустили в трёх версиях, топовая оснащена сразу тремя электромоторами.

Автор:
АР
Адель Романенкова
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×