Илон Маск объяснился за разбитое "бронированное" стекло Cybertruck

Миллиардер заверил, что во время репетиций эпичного "обстрела" оно не получило и царапины.

Глава Tesla Илон Маск объяснил причину конфуза на презентации нового грузовика Cybertruck, пишет Daily Mail. Предприниматель убеждён, что демонстрацию прочности машины неправильно спланировали. Напомним, во время шоу 22 ноября дизайнер новинки Франц фон Хольцхаузен сначала бил по двери автомобиля кувалдой, а затем дважды запустил стальной шарик в бронированное стекло. Оно оба раза разбилось.

Из-за удара кувалдой по двери разрушилось основание стекла, поэтому стальной шарик не отскочил. Надо было сначала ударить по стеклу, а потом кувалдой по двери. В следующий раз... @elonmusk

Yup. Sledgehammer impact on door cracked base of glass, which is why steel ball didn’t bounce off. Should have done steel ball on window, *then* sledgehammer the door. Next time … — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2019

По словам Маска, команда создателей Cybertruck тщательно готовилась к презентации и стекло грузовика выдержало все подготовительные испытания.

Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019

В любом случае, на пикап уже поступило более 200 тысяч заказов. Отмечается, что миллиардер также высказался по поводу простого и угловатого дизайна Cybertruck. Как заявил Маск, всё дело в том, что корпус сделан из сверхпрочной стали, из которой просто невозможно штамповать изогнутые детали. "Она ломает штамповочный пресс", — подчеркнул он.

Как ранее писал Лайф, новый электрический грузовик рассчитан на шесть пассажиров или 3,5 тонны груза. Его выпустили в трёх версиях, топовая оснащена сразу тремя электромоторами.