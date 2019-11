"Насколько ты гей?" Приложение для определения секс-ориентации возмутило учёных

Программа выявляет склонность к гомосексуализму на основании генетического анализа. Исследователи заявили, что это не просто "отвратительно", но ещё и очень опасно.

Приложение How Gay Are You ("Насколько ты гей") вызвало шквал возмущения учёных, пишет The Conversation. По мнению исследователей из Сиднейского университета, пользователи могут неверно интерпретировать данные теста, который проводится с помощью этой программы.

Сообщается, что приложение выявляет гомосексуальность на основании генетического анализа. Разработчики при этом подчеркнули, что для этого есть подтверждённое научное обоснование. Однако выступившие против учёные заявили, что исследования показывают лишь частичную зависимость сексуальных предпочтений от наследственности. Они убеждены, что на ориентацию влияет также множество других факторов, которые в приложении не учитываются, поэтому результаты такого теста нельзя считать абсолютно верными.

Исследователи также отметили, что приложение даже опасно, поскольку может повлиять на то, как человек воспринимает сам себя в сексуальном плане. То есть в случае, если программа объявит кому-то, что его склонность к своему полу выше среднего, это может подействовать на него как внушение — и он действительно сменит ориентацию, даже если ранее вёл себя как натурал.

Отмечается, что приложение появилось в онлайн-магазине GenePlaza и учёные требовали его удалить. Надо сказать, что оно по-прежнему на месте, однако переименовано и недоступно для покупки, а при открытии посвящённой ему веб-страницы появляется предупреждение о том, что разработчики снимают с себя всякую ответственность за последствия и что программа "не предсказывает" склонность к однополой любви.