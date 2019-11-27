В космосе нашли звёздное кладбище — фото

Двадцать семь останков сверхновых покоятся у самого сердца Млечного Пути, одна из них взорвалась сравнительно недавно — её могли видеть с Земли.

Австралийские астрономы заглянули в центр Млечного Пути и нашли там 27 останков сверхновых звёзд, пишет Daily Mail. Сообщается, что облака звёздного вещества, оставшиеся после взрывов, видны на изображении с радиотелескопа Murchison Widefield Array.

Он показал окрестности объекта Стрелец А *, это сверхмассивная чёрная дыра. Она и весь галактический центр предстали такими, какими мы видели бы их, если бы наши глаза различали радиоволны. На снимках преобладают жёлтые и оранжевые оттенки, а сверхновые — это зелёные "пятна" на общем фоне.

По данным учёных, обнаруженные погибшие звёзды при жизни были как минимум в восемь раз тяжелее Солнца. Больше всего исследователей заинтересовала самая "недавняя" сверхновая — ей около девяти тысяч лет, а это значит, что её мощный взрыв могли видеть в ночном небе наши предки. Теперь астрономы собираются изучить сохранившиеся образцы письменности австралийских аборигенов в надежде, что там описаны наблюдения этого события. Стоит отметить, что ранее в этих артефактах уже находили подобные сведения.

Напомним, взрыв сверхновой — это по сути смерть звезды, так завершается её жизненный цикл, когда в ней заканчиваются термоядерные реакции. Вспышку бывает видно по всей галактике. К слову, Солнце такой финал не ожидает: оно для этого слишком мало. По прогнозам астрофизиков, оно сначала превратится в красного гиганта, который "проглотит" как минимум Меркурий и Венеру, а потом, наоборот, сожмётся в белого карлика и со временем просто остынет. Случится это, как считает наука, примерно через пять миллиардов лет.