Учёные раскрыли главный секрет сексуальных женщин

Учёные наконец выяснили, что делает их такими привлекательными и зачем им это нужно.

Если женщина выглядит сексуально, во многих случаях это значит, что она озабочена своим социальным статусом, заявили австралийские учёные. Об этом сообщается на сайте Сиднейского университета. Результаты проведённого исследования приводит Proceedings of the National Academy of Sciences.

По данным издания, учёные провели эксперимент с участием 300 женщин. Их условно разделили на несколько групп. Каждое сообщество обозначили как принадлежащее к какой-то стране со своими социально-экономическими условиями. То есть участницам сообщали, в какие условия жизни они попали по правилам "игры", а затем всем им задавали один и тот же вопрос — что бы они надели на прогулку или вечеринку. Им предлагали на выбор несколько вариантов — и строгую одежду, и более откровенную.

В итоге исследователи выявили интересную закономерность: женщины, гипотетически "живущие" в странах с сильным социальным неравенством, гораздо чаще предпочитают откровенные наряды и вообще всячески заботятся о своей сексуальной привлекательности. Учёные пришли к выводу, что таким образом дамы пытаются добиться продвижения в карьере и материально улучшить свою жизнь.

Авторы научной работы отметили, что женщины считают эффектную внешность важным преимуществом. Исследователи признали, что это "разумная стратегия", однако призвали не сосредотачиваться только на сексуальности, поскольку это может обернуться психологическими проблемами.