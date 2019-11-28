Щенок ледникового периода. В Сибири нашли собаку, которой 18 тысяч лет — фото

Останки поразительно хорошо сохранились, их отправили на генетический анализ. Главный вопрос — собака ли это, или, может быть, нечто "среднее" между волком и собакой.

В Якутии нашли тело щенка, которое пролежало в вечной мерзлоте 18 тысяч лет, пишет The Siberian Times. Сообщается, что останки обнаружили сотрудники Института прикладной экологии Севера и их коллеги из Шведского центра палеогенетики.

Учёные поражены тем, насколько хорошо сохранились шерсть, молочные зубы с острыми клыками, даже ресницы и бархатистый нос животного. Они рассказали, что это самец и что он умер, когда ему было всего два месяца.

Российские исследователи назвали щенка догором — это сочетание английских слов dog и or, что значит "собака или". В то же время стоит упомянуть, что "догор" переводится как "друг" с национального языка якутов.

В любом случае, учёные обозначили главную проблему, которая перед ними сейчас стоит, — определить вид найденного животного. У шведских генетиков масштабная база ДНК собак всего мира, и обычно их анализ позволяет с первого раза выяснить, какой зверь перед ними. Однако сейчас это сразу понять не удалось. Как предполагают в научном центре, всё дело в том, что щенок жил как раз в те времена, когда от волков плавно отделялся новый вид — собака. То есть возможно, что это некая промежуточная разновидность.