Учёные придумали, как слабовидящим смотреть мемы

Теперь компьютерное зрение будет просматривать картинки за них, а потом голос расскажет, что на экране изображено и написано.

В Университете Карнеги — Меллона (США) разработали алгоритм, который помогает слабовидящим распознавать мемы, пишет TechXplore. Сообщается, что они применили методику компьютерного зрения. Она идентифицирует, что изображено на картинке, и выдаёт текстовое описание. Затем голос зачитывает это описание. Точно так же до человека с плохим зрением доносят, что написано на этой картинке.

Исследователи отметили, что слабовидящие активно пользуются социальными сетями благодаря современным технологиям, однако до сих пор мемы оставались для них недоступны. А поскольку они зачастую юмористические, то получается, что люди с ограниченными возможностями упускают интересную часть разговора.

Мемы могут показаться не самой важной проблемой, но не нам решать за людей, что заслуживает их внимания. Многие люди используют мемы, а значит, они должны быть доступны Джефф Бигам, разработчик алгоритма

Разработчики признали, что их алгоритм не всегда точно передаёт содержание мема, поскольку на некоторых изображениях решающее значение имеют малозаметные детали. Кроме того, учёные посетовали, что текстовое описание картинки может "убить шутку". Поэтому они создали дополнительную платформу, которая "переводит" мемы с помощью музыки и различных звуковых эффектов. Получаются "аудиомемы".

Как ранее писал Лайф, технологии для слабовидящих применяют Twitter и Instagram.