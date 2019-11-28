Учёные поняли, как победить глобальное потепление

Его будет поглощать кишечная палочка, которая есть в теле каждого из нас. А взамен вырабатывать органические вещества.

Учёные из израильского Института Вейцмана нашли способ избавить планету от излишков углекислого газа — они "научили" бактерию Escherichia coli преобразовывать его в органические вещества. Об этом пишет Cell.

Сообщается, что исследователи модифицировали ДНК кишечной палочки и добавили в неё гены нужных ферментов. Получившиеся микроорганизмы они поместили в биореакторы с повышенным содержанием СО₂. Со временем бактерии начали использовать этот газ для своей жизнедеятельности и привыкли обходиться только им.

Ранее другие учёные уже пытались добиться такого результата, но безуспешно — бактериям для биосинтеза всё равно требовалось какое-то количество органики.

Напомним, Escherichia coli, или сокращённо E. coli, — это бактерия, которая живёт в кишечнике человека и теплокровных животных. Большинство её штаммов считают безвредными, они даже полезны, поскольку мешают размножаться патогенным микробам. Однако есть и такие разновидности этой палочки, которые могут вызывать тяжёлые отравления.

Ранее Лайф писал о новом неизвестном вирусе, который охотится на Escherichia coli и другие бактерии.