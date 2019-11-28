Ford вызвал Cybertruck на честный поединок — и отказался в нём участвовать

Главе Tesla Илону Маску предложили ещё раз поиграть в перетягивание каната между новым грузовиком и знаменитым пикапом Ford F-150. Бизнесмен согласился, и для оппонентов это стало полной неожиданностью.

Новый поединок Cybertruck и пикапа F-150, похоже, не состоится — представители Ford отказались от реванша. Об этом пишет Teslarati. Напомним, команду компании — ветерана автопроизводства задел видеоролик, показанный на презентации нового грузовика Tesla. На нём показано, как две мощные машины соревнуются в перетягивании каната и Cybertruck одерживает безусловную победу.

После этого сотрудник Ford обратился к главе Tesla Илону Маску в Twitter и предложил ему устроить состязание снова. Миллиардер с готовностью согласился.

Эй, @elonmusk, пришли нам Cybertruck, и мы проведём для тебя детальное сравнение @sundeep

Bring it on https://t.co/pCnln1NdRO — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2019

Однако позже, как пояснили в Tesla, пресс-служба Ford опровергла слова сотрудника компании. В ведомстве заверили, что автор сообщения господин Мандра вовсе не добивался, чтобы два автомобиля вновь померились силами.

По словам представителя пресс-службы, вызов Ford X VP Илону Маску и Tesla был "лукавством" и означал лишь намерение подчеркнуть "абсурдность" видеодемонстрации Cybertruck с перетягиванием каната Из публикации Teslarati

Стоит отметить, что в Сети уже появились забавные мемы на эту тему.

Как ранее писал Лайф, Илон Маск представил новинку от Tesla 22 ноября 2019 года. Во время шоу инженеры и дизайнеры Cybertruck демонстрировали на сцене прочность грузовика. Стоит отметить, что его бронированное стекло тогда разбилось, и миллиардеру пришлось объяснять причины конфуза.