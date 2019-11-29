Неоперабельных больше нет. В клинике Решетова удалили безнадёжную опухоль щеки

Ранее оперировать женщину с тяжелейшим заболеванием отказались во всех больницах, куда она обращалась.

В Институте хирургической коррекции и восстановления имени В.Д. Решетова провели уникальную операцию по удалению раковой опухоли. Об этом сообщила пресс-служба клиники. По данным медиков, 67-летняя пациентка страдала онкологическим заболеванием слизистой оболочки щеки.

У неё было злокачественное образование на лице, которое распространилось на щёку, верхнюю губу, угол рта и кожу. До сих пор врачи считали, что это неоперабельно. Отмечается, что в других больницах женщине делали иссечение опухоли и проводили химиотерапию, однако это не помогло и даже ухудшило ситуацию.

В клинике Решетова пенсионерке не только удалили опухоль, но и восстановили ткани лица, которых она лишилась. Их заменили лоскутом из мышцы спины.

Врачи подчеркнули, что институт уже не впервые берётся за подобные сложные случаи. По данным клиники, без малого 40% её пациентов-"отказников" живут ещё пять лет после операций. Кроме того, треть этой категории счастливчиков вообще со временем выходит из-под наблюдения.