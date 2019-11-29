Больные кости кота и собаки заменили уникальными протезами — фото

У животных был рак. Чаще всего в таких случаях конечности просто ампутируют. Но этим двоим повезло: российские медики поставили им новейшие импланты, которые полностью повторяют структуру костной ткани.

В России провели сразу две уникальные операции по установке новейших костных имплантов домашним животным. Об этом сообщает Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС". Отмечается, что протезы создали его сотрудники вместе с коллегами из Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина.

Уникальность этих имплантов в том, что они полностью копируют естественную структуру кости. Внутри они состоят из пористого сверхмолекулярного полиэтилена — это очень упругий материал, который выдерживает экстремальные условия. Его сделали пористым именно потому, что такова сердцевина губчатых костей. Сверху его покрыли слоем из титанового сплава, его отпечатали на 3D-принтере. Наконец, внешняя оболочка — тоже сверхмолекулярный полиэтилен, только не пористый, а обычный, сплошной.

Первым пациентом, которому установили такой протез, стал кот по кличке Лапуня. У него была остеосаркома — рак кости. Из-за опухоли пришлось удалить шесть сантиметров кости его передней лапы. Примечательно, что имплант заселили клетками костного мозга кота, чтобы конструкция лучше прижилась.

Такую же операцию провели собаке породы дог, у неё та же самая болезнь, она поразила одиннадцать сантиметров её бедренной кости. Уже через несколько дней после вживления протеза питомец снова мог ходить. Кот тоже чувствует себя хорошо.

Учёные подчеркнули, что у новинки есть важнейшие преимущества перед теми имплантами, которые использовали до сих пор. Существующие протезы часто делают из металла или керамики, и они плохо срастаются или вообще не срастаются с костью, их нужно постоянно жёстко фиксировать. Кроме того, в месте присоединения кость пациента из-за сильной нагрузки разрушается. При этом керамические протезы довольно хрупкие. Импланты из сверхмолекулярного полиэтилена по сравнению с ними — и лёгкие, и прочные.