Больные кости кота и собаки заменили уникальными протезами — фото

2

Фото © НИТУ "МИСиС"

У животных был рак. Чаще всего в таких случаях конечности просто ампутируют. Но этим двоим повезло: российские медики поставили им новейшие импланты, которые полностью повторяют структуру костной ткани.

В России провели сразу две уникальные операции по установке новейших костных имплантов домашним животным. Об этом сообщает Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС". Отмечается, что протезы создали его сотрудники вместе с коллегами из Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина.

Уникальность этих имплантов в том, что они полностью копируют естественную структуру кости. Внутри они состоят из пористого сверхмолекулярного полиэтилена — это очень упругий материал, который выдерживает экстремальные условия. Его сделали пористым именно потому, что такова сердцевина губчатых костей. Сверху его покрыли слоем из титанового сплава, его отпечатали на 3D-принтере. Наконец, внешняя оболочка — тоже сверхмолекулярный полиэтилен, только не пористый, а обычный, сплошной.

<p>Фото © <a href="https://misis.ru/university/news/science/2018-10/5603/" target="_blank">НИТУ &#34;МИСиС&#34;</a></p>

Первым пациентом, которому установили такой протез, стал кот по кличке Лапуня. У него была остеосаркома — рак кости. Из-за опухоли пришлось удалить шесть сантиметров кости его передней лапы. Примечательно, что имплант заселили клетками костного мозга кота, чтобы конструкция лучше прижилась.

<p>Фото © <a href="https://misis.ru/university/news/science/2018-10/5603/" target="_blank">НИТУ &#34;</a><a href="https://misis.ru/university/news/science/2019-07/6216/" target="_blank">МИСиС</a><a href="https://misis.ru/university/news/science/2018-10/5603/" target="_blank">&#34;</a></p>

Такую же операцию провели собаке породы дог, у неё та же самая болезнь, она поразила одиннадцать сантиметров её бедренной кости. Уже через несколько дней после вживления протеза питомец снова мог ходить. Кот тоже чувствует себя хорошо.

<p>Рентгеновский снимок импланта, установленного собаке. Фото © <a href="https://misis.ru/university/news/science/2018-10/5603/" target="_blank">НИТУ &#34;МИСиС&#34;</a></p>

Учёные подчеркнули, что у новинки есть важнейшие преимущества перед теми имплантами, которые использовали до сих пор. Существующие протезы часто делают из металла или керамики, и они плохо срастаются или вообще не срастаются с костью, их нужно постоянно жёстко фиксировать. Кроме того, в месте присоединения кость пациента из-за сильной нагрузки разрушается. При этом керамические протезы довольно хрупкие. Импланты из сверхмолекулярного полиэтилена по сравнению с ними — и лёгкие, и прочные.

Автор:
АР
Адель Романенкова
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×