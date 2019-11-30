Болезнь Паркинсона научились выявлять по почерку

Австралийские учёные разработали методику выявления болезни Паркинсона по почерку. Об этом сообщается на сайте Мельбурнского королевского технологического университета. По данным учёных, всё, что нужно человеку, который хочет провериться, — планшет, бумага и ручка.
Судя по опубликованным фото, лист бумаги нужно положить на сенсорный дисплей гаджета. Таким образом пациенту предлагают выполнить семь заданий, в том числе нарисовать спираль по точкам и написать несколько предложений. В тест также включили письменное упражнение с нагрузкой на память. Всё это нужно проделать максимально быстро и чётко.
Компьютерная программа анализирует почерк человека и выдаёт результат. По словам учёных, точность выявления признаков болезни Паркинсона таким способом составляет 93%. Тест планируют сделать общедоступным в 2022 году.
Исследователи подчеркнули, что обнаружить этот недуг как можно раньше принципиально важно, поскольку после появления видимых симптомов чаще всего становится слишком поздно — лекарства уже мало помогают, в лучшем случае удаётся лишь замедлить развитие болезни.
Отмечается, что болезнью Паркинсона страдают десять миллионов человек по всему миру. Напомним, она поражает центральную нервную систему и проявляется в непроизвольной дрожи. Кроме того, ослабляется общая двигательная активность, мышцы становятся неподатливыми.