Нечеловеческие эксперименты. Что творит лабораторный робот в США

Даже глубокой ночью из университетского испытательного бассейна доносятся звуки.

В Массачусетском технологическом институте создали робота-лаборанта, пишет Science Robotics. Сообщается, что искусственный интеллект управляет всем, что происходит в испытательном бассейне на территории учебного заведения. Там идут исследования в сфере гидродинамики. Учёные пытаются повысить устойчивость кораблей и уменьшить сопротивление воды.

Нейросеть работает круглые сутки и провела уже около сотни тысяч экспериментов. При этом стоит отметить, что её запустили лишь в 2018 году и она постепенно совершенствовалась по технологии машинного обучения. То есть каждые две недели она проделывает столько работы, сколько успевает студент за все годы обучения. К примеру, в течение 5 лет подготовки к защите докторской диссертации исследователю удаётся провести не более тысячи экспериментов.

Учёные считают продемонстрированные возможности лабораторного робота революцией в экспериментальных исследованиях. Они убеждены, что таким образом искусственный интеллект может заметно ускорить получение новых знаний. Добавим, что нейросети сейчас внедряют и в другие научные работы. К примеру, с их помощью пытаются получать новые химические вещества.