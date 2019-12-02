Так что с насекомыми на Марсе? Университет Огайо удалил сенсационную статью

Автор исследования, впрочем, не отказался от своей гипотезы — он заявил, что просто устал от пристального внимания журналистов.

Университет Огайо (США) удалил со своего сайта публикацию о "насекомых", обнаруженных на Марсе. Статьи больше нет и на портале новостей науки EurekAlert. Там написано, что её убрали "по требованию отправителя". Напомним, это были результаты исследования энтомолога Уильяма Ромозера. Он изучил изображения поверхности Красной планеты, сделанные марсоходом Curiosity.

Учёный заявил, что несколько объектов на снимках по целому ряду внешних признаков подходят под описание насекомых. В частности, у некоторых из них гипотетическое "тело" разделено на три основные части — так же, как у земных пчёл. Кроме того, по словам Ромозера, у этих "живых существ" зачастую имеются ножки, усики и крылья.

Как пишет издание Futurism, энтомолог объяснил своё решение удалить статью нежеланием постоянно отвечать на вопросы журналистов, которые преследуют его с момента публикации в ноябре 2019 года.

Преподаватель больше не хочет взаимодействовать со средствами массовой информации в связи с данным исследованием, поэтому мы решили удалить эту историю с нашего веб-сайта и EurekAlert Джим Сабин, официальный представитель Университета Огайо

Стоит отметить, что материал в формате PDF ещё можно прочитать на ResearchGate.