"Предок" Curiosity. Что случилось с первым марсоходом в истории
Коллаж © LIFE. Фото © Pixabay, © Wikipedia
Это чтобы было понятно, что мы зря на погоду жалуемся. Слева Марс ещё в сравнительно спокойном состоянии, а справа — ветерок метров до ста в секунду. На таких скоростях по поверхности носятся тучи пыли и песка, частицы размером примерно в полтора миллиметра. Марсианское лето.
Вот, к примеру, смерч, заснятый ровером Spirit в 2005-м. Такие называют пылевыми дьяволами. Если налетит — во-первых, ничего не видно, во-вторых, от такого трения корпус марсохода заискрит. А в-третьих, вихрь может просто снести всю исследовательскую миссию.
С прогнозами погоды, как известно, у нас, землян, всегда было не очень. Пожалуйста: обещали, что к концу ноября Московский регион накроет снегом. Что уж говорить о марсианской метеорологии 1970-х годов.
В свете всего этого представьте себе, что на дворе 1971 год и к Красной планете летит сразу две межпланетные станции — и у каждой при себе спускаемый аппарат. Это были советские "Марс-2" и "Марс-3". "Марс-1" тоже был, ещё в 1960-е, но тогда не было задачи высадить аппарат, надо было лишь пролететь мимо планеты. Так вот, в мае 1971-го с интервалом в десять дней одну за другой запустили две разработки НПО имени Семёна Алексеевича Лавочкина. Обе многотонные, а точнее, четыре тонны 625 килограммов каждая. Кстати говоря, до них такие тяжёлые штуки к Марсу ещё не летали.
Проходит пять месяцев, полёт нормальный, траекторию по плану скорректировали, остаются какие-то четыре-пять недель до прибытия на Марс — и вдруг учёные узнают, что там начинается пылевая буря. Она разыгралась в области Noachis Terra (Земля Ноя по-латыни), а через неделю охватила всю южную полярную шапку. Вот смотрите: справа внизу, собственно, Noachis Terra, то есть эпицентр стихии, а выше и левее — Xanthe Terra, Земля Ксанфа. Там 27 ноября пытается приземлиться "Марс-2". Происходит неполадка, аппарат снижается под слишком большим углом — и тормоза просто не могут с этим справиться. Марсоход разбивается. Он стал первым, в принципе оказавшимся на Марсе.
А теперь смотрим налево. Там написано Terra Sirenum, Земля сирен. Тоже, знаете ли, не самое безопасное расстояние от охваченного штормом "Ноева ковчега". Там находится кратер Птолемей — место приземления аппарата "Марс-3" 2 декабря. На этот раз система не подвела: и радиодатчик определения высоты, и тормозной двигатель, и парашют сработали. Удалось совершить мягкую посадку, за полторы минуты развернуть нужную аппаратуру и даже начать трансляцию. Но она, к сожалению, продлилась всего 14,5 секунды и больше не возобновилась. Вот что он успел передать.
На первый взгляд, помехи, в которых ничего не разберёшь. Но эксперты понимают, что это была попытка прислать на Землю примерно следующую картинку. Это пейзаж Луны, если что — изображение с аппарата "Луна-9". Просто для наглядного примера.
Ну что ж, самое время окинуть взглядом пройденный с тех пор путь, то есть карту Марса с отмеченными на ней местами посадки роверов. Отрадно, что про советский аппарат не забыли. Только, кажется, локацию "Марса-2" неправильно указали, Земля Ксанфа не там.
И, конечно, нельзя не упомянуть, что до недавнего времени ни в одном космическом агентстве не могли точно сказать, где именно покоится "Марс-3". Но нашёлся искренний поклонник космонавтики по имени Виталий Егоров, который целыми днями рассматривал максимально увеличенные изображения с марсианских карт, а заодно и "трудоустроил" своих подписчиков в соцсетях. В итоге они выбрали самые похожие объекты, связались с учёными и даже добились того, чтобы орбитальный аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter ещё раз поснимал нужную область поверхности. И в итоге сказали: мол, да, действительно, похоже на "Марс-3".
А скоро — как обещают, летом 2020 года — на картах Марса появится ещё одна точка: место посадки аппарата "ЭкзоМарс-2020". Напомним, её десантный модуль и посадочная платформа — тоже работа НПО имени Лавочкина. Это будет уже второй этап миссии. Платформу "Казачком" назвали.
- Популярные
- По времени