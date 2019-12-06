"Предок" Curiosity. Что случилось с первым марсоходом в истории

Если быть точными, он был первым, который хотя бы не разбился на поверхности Красной планеты во время приземления. Это было в начале декабря 1971 года, то есть 46 лет назад. Если учесть, как Марс встретил гостя, то это просто чудо, что аппарат целых 14 секунд передавал данные.

Это чтобы было понятно, что мы зря на погоду жалуемся. Слева Марс ещё в сравнительно спокойном состоянии, а справа — ветерок метров до ста в секунду. На таких скоростях по поверхности носятся тучи пыли и песка, частицы размером примерно в полтора миллиметра. Марсианское лето.

Вот, к примеру, смерч, заснятый ровером Spirit в 2005-м. Такие называют пылевыми дьяволами. Если налетит — во-первых, ничего не видно, во-вторых, от такого трения корпус марсохода заискрит. А в-третьих, вихрь может просто снести всю исследовательскую миссию.

С прогнозами погоды, как известно, у нас, землян, всегда было не очень. Пожалуйста: обещали, что к концу ноября Московский регион накроет снегом. Что уж говорить о марсианской метеорологии 1970-х годов.

В свете всего этого представьте себе, что на дворе 1971 год и к Красной планете летит сразу две межпланетные станции — и у каждой при себе спускаемый аппарат. Это были советские "Марс-2" и "Марс-3". "Марс-1" тоже был, ещё в 1960-е, но тогда не было задачи высадить аппарат, надо было лишь пролететь мимо планеты. Так вот, в мае 1971-го с интервалом в десять дней одну за другой запустили две разработки НПО имени Семёна Алексеевича Лавочкина. Обе многотонные, а точнее, четыре тонны 625 килограммов каждая. Кстати говоря, до них такие тяжёлые штуки к Марсу ещё не летали.

Проходит пять месяцев, полёт нормальный, траекторию по плану скорректировали, остаются какие-то четыре-пять недель до прибытия на Марс — и вдруг учёные узнают, что там начинается пылевая буря. Она разыгралась в области Noachis Terra (Земля Ноя по-латыни), а через неделю охватила всю южную полярную шапку. Вот смотрите: справа внизу, собственно, Noachis Terra, то есть эпицентр стихии, а выше и левее — Xanthe Terra, Земля Ксанфа. Там 27 ноября пытается приземлиться "Марс-2". Происходит неполадка, аппарат снижается под слишком большим углом — и тормоза просто не могут с этим справиться. Марсоход разбивается. Он стал первым, в принципе оказавшимся на Марсе.

А теперь смотрим налево. Там написано Terra Sirenum, Земля сирен. Тоже, знаете ли, не самое безопасное расстояние от охваченного штормом "Ноева ковчега". Там находится кратер Птолемей — место приземления аппарата "Марс-3" 2 декабря. На этот раз система не подвела: и радиодатчик определения высоты, и тормозной двигатель, и парашют сработали. Удалось совершить мягкую посадку, за полторы минуты развернуть нужную аппаратуру и даже начать трансляцию. Но она, к сожалению, продлилась всего 14,5 секунды и больше не возобновилась. Вот что он успел передать.

На первый взгляд, помехи, в которых ничего не разберёшь. Но эксперты понимают, что это была попытка прислать на Землю примерно следующую картинку. Это пейзаж Луны, если что — изображение с аппарата "Луна-9". Просто для наглядного примера.

Ну что ж, самое время окинуть взглядом пройденный с тех пор путь, то есть карту Марса с отмеченными на ней местами посадки роверов. Отрадно, что про советский аппарат не забыли. Только, кажется, локацию "Марса-2" неправильно указали, Земля Ксанфа не там.

И, конечно, нельзя не упомянуть, что до недавнего времени ни в одном космическом агентстве не могли точно сказать, где именно покоится "Марс-3". Но нашёлся искренний поклонник космонавтики по имени Виталий Егоров, который целыми днями рассматривал максимально увеличенные изображения с марсианских карт, а заодно и "трудоустроил" своих подписчиков в соцсетях. В итоге они выбрали самые похожие объекты, связались с учёными и даже добились того, чтобы орбитальный аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter ещё раз поснимал нужную область поверхности. И в итоге сказали: мол, да, действительно, похоже на "Марс-3".

А скоро — как обещают, летом 2020 года — на картах Марса появится ещё одна точка: место посадки аппарата "ЭкзоМарс-2020". Напомним, её десантный модуль и посадочная платформа — тоже работа НПО имени Лавочкина. Это будет уже второй этап миссии. Платформу "Казачком" назвали.