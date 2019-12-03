В желудке погибшего в Шотландии кашалота нашли 100 килограммов мусора

Животное проглотило рыболовные сети, шланги и уйму полиэтиленовых пакетов и стаканчиков.

В теле кашалота, найденного на пляже в Шотландии, нашли 100-килограммовое скопление всевозможных отходов, пишет Daily Mail. Сообщается, что 13-метрового кита выбросило на берег острова Харрис после недавнего шторма — животное потеряло ориентацию в воде. На мели оно погибло через два часа.

На место прибыли специалисты по разведению морских животных. Они провели вскрытие, чтобы выяснить, что произошло с кашалотом. Выяснилось, что у него в животе были рыболовные сети, шланги, пластиковая посуда и упаковка. По мнению экспертов, всё это попало в океан с рыболовецких судов. Однако они не считают, что мусор стал главной причиной смерти кита.

Ранее Лайф писал об аналогичном случае в британском Нортумберленде. Там кашалота можно было спасти, однако специалисты заявили, что в этом не было смысла: он почему-то оказался слишком далеко от своих мест кормления и всё равно не выжил бы.

Учёные считают такие инциденты предупреждением об опасности пластикового загрязнения океанов. Кроме того, исследователи пришли к выводу, что гибель крупных морских млекопитающих ускорит загрязнение воздуха, поскольку каждый кит за время своей жизни поглощает десятки тонн углекислого газа.