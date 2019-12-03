Редкая болезнь может вызвать непереносимость глютена у 15% россиян — учёные

Это значит, что им могут запретить хлеб и прочие мучные изделия. При этом одна из главных причин заболевания — наследственная предрасположенность.

Почти 15% россиян могут заболеть целиакией — это нарушение в работе кишечника, при котором организм не переносит глютен. Об этом сообщили в медико-генетическом центре Genotek. Там провели генетический анализ 2500 жителей разных регионов страны. Выяснилось, что у примерно 370-ти из них есть врождённая склонность к этой болезни.

Учёные подчеркнули, что наследственность — один из главных факторов риска непереносимости глютена, она передаётся из поколения в поколение в 80% случаев. Отмечается, что не все люди с такой предрасположенностью страдают целиакией, однако для них вероятность заболеть втрое выше, чем у остальных россиян.

Пациентам с таким диагнозом приходится всю жизнь отказываться от продуктов с глютеном, а это хлеб, макароны и другие мучные изделия. У них эта еда вызывает тошноту, расстройства кишечника, сыпь, бывают также судороги и головные боли.

Если ничего не предпринимать, наступают серьёзные осложнения. Особенно опасна целиакия для детей: болезнь может лишить их нормального развития. Валерий Ильинский, генетик, генеральный директор Genotek

Напомним, глютен или клейковина — белок, который содержится в зёрнах многих злаковых растений, в том числе пшеницы, ржи и ячменя. Кроме того, некоторое количество клейковины есть в консервах и различных полуфабрикатах, поскольку в них тоже содержится пшеничная мука.