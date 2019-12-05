NASA запустит к Луне женские манекены

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Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Pixabay

На них наденут специальные жилеты для защиты от радиации. Таким образом хотят проверить экипировку, которую будет носить "первая женщина на Луне".

В 2020 году к Луне отправят женские манекены, пишет Space.com. По данным портала, их создали в рамках подготовки к высадке на Луне женщин-астронавтов. Сообщается, что манекенам даже дали имена: Зоар и Хельга.

На первой из них будет жилет для защиты от радиации, тоже сконструированный специально для прекрасного пола. Таким образом учёные хотят проверить, как будет воздействовать радиация на астронавтов во время полёта и насколько эффективно от неё оберегает новый жилет. Разработчики подчеркнули, что женщинам нужна особенно сильная защита, поскольку их организм более подвержен воздействию опасного излучения.

<p>Фото © <a href="https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiChIuNtpnmAhXlw8QBHYeFACIQjB16BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.esa.int%2FScience_Exploration%2FHuman_and_Robotic_Exploration%2FOrion%2FRadiation_for_dummies&psig=AOvVaw0Up_I-dTjvwRz36MqeQbVw&ust=1575460552419467" target="_blank">Европейское космическое агентство</a></p>

<p>Фото © <a href="https://www.space.com/phantom-dummy-stemrad-radiation-vest-artemis-mission.html" target="_blank">Space.com</a></p>

Манекены запустят в космос на корабле "Орион", который полетит на ракете-носителе Space Launch Sistem. Ему предстоит за три недели облететь вокруг Луны и вернуться обратно. Это будет испытательный полёт в беспилотном режиме: NASA проверит системы жизнеобеспечения и безопасности для предстоящего пилотируемого полёта, он намечен на 2024 год. Всё это — часть космической программы "Артемида-1", главные цели которой — высадка на Луне "первой женщины и следующего мужчины".

Стоит отметить, что беспилотный полёт "Ориона" планировали провести ещё в 2018 году, однако неоднократно откладывали из-за технических и финансовых проблем.

Автор:
АР
Адель Романенкова
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