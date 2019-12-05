NASA запустит к Луне женские манекены

На них наденут специальные жилеты для защиты от радиации. Таким образом хотят проверить экипировку, которую будет носить "первая женщина на Луне".

В 2020 году к Луне отправят женские манекены, пишет Space.com. По данным портала, их создали в рамках подготовки к высадке на Луне женщин-астронавтов. Сообщается, что манекенам даже дали имена: Зоар и Хельга.

На первой из них будет жилет для защиты от радиации, тоже сконструированный специально для прекрасного пола. Таким образом учёные хотят проверить, как будет воздействовать радиация на астронавтов во время полёта и насколько эффективно от неё оберегает новый жилет. Разработчики подчеркнули, что женщинам нужна особенно сильная защита, поскольку их организм более подвержен воздействию опасного излучения.

Манекены запустят в космос на корабле "Орион", который полетит на ракете-носителе Space Launch Sistem. Ему предстоит за три недели облететь вокруг Луны и вернуться обратно. Это будет испытательный полёт в беспилотном режиме: NASA проверит системы жизнеобеспечения и безопасности для предстоящего пилотируемого полёта, он намечен на 2024 год. Всё это — часть космической программы "Артемида-1", главные цели которой — высадка на Луне "первой женщины и следующего мужчины".

Стоит отметить, что беспилотный полёт "Ориона" планировали провести ещё в 2018 году, однако неоднократно откладывали из-за технических и финансовых проблем.