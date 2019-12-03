Перевод с языка врачей. Amazon запустил сервис распознавания слов медиков

Программа записывает на диктофон то, что говорит доктор, и в режиме реального времени отображает это в виде текста.

Amazon представила новый сервис, который переводит речь врачей в текст. Об этом сообщается на официальном сайте компании. Программа получила название Amazon Transcribe Medical. По данным разработчиков, с её помощью можно записывать голос доктора на микрофон своего гаджета и в режиме онлайн видеть на экране всё сказанное в виде текста. При этом сервис распознаёт по интонации и паузам, где нужно ставить нужные знаки препинания.

Отмечается, что приложение работает на базе искусственного интеллекта и машинного обучения. Впоследствии текстовые расшифровки можно обработать в других программах, чтобы не только зафиксировать, что именно произнёс медик, но и лучше понять, что означают эти слова.

Создатели сервиса заявили, что в первую очередь новинка пригодится самим врачам, поскольку им очень много времени приходится тратить на записывание своих отчётов, сообщений и прочую аналогичную административную работу. Однако, судя по описанию, Transcribe Medical может оказаться полезным и пациентам, которые часто жалуются, что не могут понять сказанное или написанное специалистом в клинике.