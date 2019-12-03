Первую в мире космическую электростанцию построят в 2035 году

Она будет получать электричество с помощью солнечных батарей, а затем передавать его на Землю микроволнами или лазером.

Китай планирует построить первую космическую электростанцию к 2035 году, пишет Синьхуа. По данным агентства, она будет работать на орбите Земли и сможет преобразовывать в электричество ту солнечную энергию, которая не достигает поверхности планеты.

Сообщается, что электричество будет передаваться потребителям беспроводным способом — с помощью микроволнового либо лазерного излучения. Сейчас эту систему отрабатывают на испытательной базе в окрестностях города Чунцин на юге страны. В этот проект планируют вложить в общей сложности более 28 миллионов долларов.

Стоит отметить, что ещё в 2008 году Китай обозначил космическую солнечную энергетику как одно из ключевых направлений научной работы.

Ранее Лайф писал, что космическую электростанцию Китай собирался построить к 2025 году, а ещё через четверть века планировалось запустить и более крупные её аналоги. Отмечалось, что главная задача — обеспечить страну недорогой электроэнергией.

Напомним, над похожим проектом работают и в России, этим занимается госкорпорация "Ростех". В 2017 году компания сообщала, что планирует создать космический лазер мощностью в один гигаватт. Однако отечественные разработчики выбрали несколько другую схему: собирать на орбите солнечное излучение с помощью зеркал и передавать в виде лазерного луча, а преобразовывать свет в электричество предполагалось уже на Земле.