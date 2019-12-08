"Жизнь произошла не на Земле". Академик РАН показал следы бактерий в метеоритах

Недавно сразу в двух упавших с неба камнях нашли важнейшую составную часть РНК, которая хранит генетическую информацию. Однако профессора Алексея Розанова это не впечатлило: за годы исследований у него накопились сотни снимков окаменелостей полноценных организмов.

В посёлке Мёрчисон на юго-востоке Австралии живёт от силы тысяча человек. Вполне приличный посёлок, там есть железнодорожная станция, отели, магазины, а ещё река Гоулберн. Но до 1969 года обо всём этом вряд ли кто-нибудь знал, кроме самих жителей. А теперь это название — Murchison — можно сказать, увековечено. Во всяком случае, в каталоге событий космического значения. 28 сентября сельчане убедились, что в исторические моменты спать допоздна просто безнравственно. Особенно это касается жителей одного из домов.

В районе 11 утра они услышали шум и гром. А кто рано встаёт, те ещё и видели, как огненный шар в небе распался на три части. На самом деле эти три части в свою очередь тоже измельчились и посыпались на землю каменным дождём. Довольно увесистый булыжник — 680 граммов — пробил крышу и рухнул, как пишут в официальном бюллетене, в сено.

Когда настало время собирать камни, оказалось, что в сумме они составили больше ста килограммов. При этом надо учитывать, что это был лишь скупой остаток той глыбы, которая прилетела: основная часть сгорела в плотных слоях атмосферы.

Спустя три десятка лет другую россыпь осколков с небес — общим весом в пять килограммов — нашли в марокканском городе Загора. Правда, до популярности Мёрчисона ему оказалось далеко.

Для учёных эти камни — дороже алмазов. Во-первых, мёрчисонским — больше 4,5 миллиарда лет. То есть они старше Земли и ровесники Солнца. А во-вторых, в-третьих и далее по списку — всё то, что у них оказалось внутри. Это:

— нуклеиновые кислоты (те самые, из которых состоят ДНК и РНК);

— аминокислоты, то есть "строительные кирпичики" наших земных белков. Например, глицин, который как успокоительное прописывают, или глутаминовая кислота (на упаковках продуктов обозначена как Е620, но, несмотря на такое неприличное название, не так уж страшна и, кстати, тоже является лекарственным препаратом);

— углеводороды, то есть основа нашей органической химии;

— продукты распада радиоактивного титана 44Ti, то есть таких атомов титана, в ядрах которых по 44 нейтрона. Праздник в том, что такой титан образуется только при взрывах сверхновых звёзд. Получается, эта штука прилетела явно издалека.

Теперь японские и американские учёные уточнили этот список. Они сообщили, что в обоих метеоритах имеется рибоза. Собственно говоря, составная часть РНК, которая отвечает за то, чтобы всё генетически заложенное в живом организме проявилось. И имеются сахара, в частности арабиноза и ксилоза, между прочим, очень даже полезные сахара, без них вся эта рибоза не работает. То есть, надо так понимать, на австралийский сеновал и североафриканскую сухую землю обрушился практически готовый генетический материал.

А поскольку учёным положено мыслить критически, они задались резонным вопросом — а может, это наша собственная рибоза и наши собственные сахара? Всё-таки столько лет прошло. И посмотрели, из чего они сделаны. Разумеется, из углерода. Но какого, какого именно углерода — это очень важный нюанс. Потому что у углерода вагон изотопов, то есть разновидностей, которые отличаются только количеством нейтронов в ядре. Но стабильных, в смысле живучих, разновидностей только две. Это тот изотоп, в котором нейтронов 12 штук, и тот, в котором 13 штук. Так вот, на Земле практически вся жизнь построена на углероде-12, а чертёнок номер 13 встречается почти в сто раз реже. А вот рибоза и всё прочее в наших метеоритах прямо-таки изобилуют тринадцатым. У нас такого нет. Так что биологи намекают на то, что это какая-то чужая рибоза.

Лайф обратился за разъяснениями в Палеонтологический институт РАН — и попал как раз по адресу. Там трудится академик Алексей Розанов, который почти 20 лет руководил институтом и который, пожалуй, лучше всех в России знает, что находится внутри Мёрчисонского метеорита. "Мурчисонского", как он говорит.

Учёный первым делом заявил, что информация насчёт изотопов углерода недостоверна и не может быть аргументом в пользу "инопланетности" найденного вещества. И вообще, с его точки зрения, "Мурчисон" интересен совсем не этим. Оказалось, что именно с этого небесного гостя началось увлечение учёного астробиологией. Да. Именно так. Он впервые рассмотрел его в микроскоп в 1996 году. И ещё тогда увидел нечто куда более интересное, чем рибоза.

В "Мурчисоне" обнаружены окаменевшие останки живых организмов. Бактерий, возможно, грибов. Насколько они похожи на земные, по слепкам сделать точное заключение невозможно, но то, что могут быть водоросли, грибы или бактерии, не вызывает сомнений Алексей Розанов, профессор кафедры палеонтологии МГУ

Алексей Розанов Академик РАН, директор Палеонтологического института РАН (1992–2011), профессор кафедры палеонтологии МГУ Фото © ruspekh.ru

С тех пор он изучает метеориты один за другим вместе со своим другом и коллегой из Центра астробиологии Букингемского университета Ричардом Гувером и ещё целой командой исследователей. Они обнаружили интересную закономерность: подобные следы есть во всех углистых хондритах. Хондриты — это камни с круглыми "зёрнами" внутри, их называют хондрами. А углистые — это такие, в которых много углерода. Так вот, в них учёные обязательно что-нибудь любопытное находят, а вот в других "сортах" метеоритов ничего нет.

В один прекрасный момент учёные решились полюбопытствовать, как выглядит в микроскоп метеорит Оргей — он упал в середине XIX века в одноимённом французском районе, и с тех пор его фрагменты хранятся в музеях разных стран.

"Мурчисон" просто померк по сравнению с этим сокровищем — тут набралось больше сотни стоящих внимания снимков ископаемых объектов, материала хватило на целую книгу, которую сейчас готовят к изданию. К примеру, вот это, со слов Алексея Юрьевича, по всем внешним признакам — не что иное, как панцирная амёба.

А это, по мнению учёного, нечто вроде зелёной водоросли. Профессор обратил внимание, что сфера "пробита" в нескольких местах — похоже на поры в оболочке клетки.

Самое, САМОЕ интересное: Оргей — тоже старше Земли. Старше Солнца. Всё это окаменело где-то задолго до них. Профессор убеждён, что это может говорить только об одном.

Если в метеорите мы находим ископаемые останки, то прежде всего мы должны думать, что жизнь не произошла у нас на Земле. Она произошла раньше и где-то в другом месте, а это уже панспермия в чистом виде Алексей Розанов, профессор кафедры палеонтологии МГУ

Панспермия — это от древнегреческого sperma — "семя". А pan значит "всё". Это гипотеза о том, что всё живое прилетело к нам из космоса с метеоритами, которые как бы засеяли планету семенами жизни. Этой идее множество столетий.

Кто считал так же

Анаксагор (500–428 годы до н.э.) Древнегреческий философ, математик, астроном Фото © Wikipedia

Владимир Вернадский (1863–1945) Естествоиспытатель, мыслитель, основоположник биогеохимии Фото © Wikipedia

Уильям Томсон (лорд Кельвин) (1824–1907) Физик, математик, механик, критик теории эволюции Фото © Wikipedia

Фред Хойл (1915–2001) Астрофизик, писатель, автор термина "большой взрыв" Фото © Wikipedia

В теории панспермии сегодня уже не может быть никаких сомнений. Если у вас есть в метеоритах, которые старше Земли, окаменелости, которые достоверно не минеральные образования, а это слепки организмов, которые где-то существовали, что ещё нужно? Алексей Розанов, профессор кафедры палеонтологии МГУ

Дошла до нас из глубины веков память о таком эпизоде: однажды Анаксагора упрекнули в том, что он всё рассуждает о высших материях и совершенно не заботится о благе Отечества. Учёный ответил: "Я только и думаю об Отечестве!" И указал на небо.