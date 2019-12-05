Почти у половины британских женщин до 30 лет нет детей — исследование

Для сравнения: 80 процентов их матерей к этому возрасту уже воспитывали малышей.

Около 48 процентов жительниц Англии и Уэльса к 30 годам остаются бездетными, пишет Daily Mail. Сообщается, что таковы данные британского Управления национальной статистики. Его специалисты подчеркнули, что количество женщин, у которых в этом возрасте ещё нет детей, продолжает увеличиваться.

Отмечается, что совсем иной была демографическая ситуация в 70-е и 80-е годы, когда 30-летними были матери нынешних молодых женщин. Тогда у восьми из десяти женщин этого возраста уже были дети.

По данным издания, недавние опросы показали, что в первую очередь женщины откладывают рождение детей из-за финансовой неустроенности. Многие признались, что не могут себе позволить содержать ребёнка, поскольку не чувствуют себя уверенно в нынешней экономической ситуации в стране. 74 процента респондентов заявили, что слабо представляют себе, как будут совмещать материнство со своей работой. Кроме того, 37 процентов опрошенных сказали, что хотят обзавестись собственным домом, прежде чем рожать детей.

В Великобритании также растёт количество семей с единственным ребёнком. Сейчас таких семей в стране 18 процентов. По мнению экспертов, женщины стали меньше рожать ещё и потому, что они не торопятся выходить замуж, хотят подольше пожить для себя. Кроме того, в последнее время в обществе более спокойно воспринимают идеологию "чайлдфри", то есть сознательное нежелание иметь детей вообще.