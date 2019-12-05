Одинокий Нептун у мёртвого солнца. Как планета пережила свою звезду

Газовый гигант нашли у остывающего белого карлика в 2000 световых лет от Земли. Такого астрономы ещё не наблюдали.

Астрономы впервые обнаружили одинокую планету рядом с умирающей звездой, пишет Daily Mail. Сообщается, что это газовый гигант, похожий на Нептун, и он вращается вокруг белого карлика на расстоянии примерно 2 тысяч световых лет от Земли.

Напомним, белый карлик — это заключительный этап жизни сравнительно небольших звёзд — как наше Солнце или максимум в 10 раз больше него. Таких, кстати, во Вселенной подавляющее большинство — 97%. Со временем в них заканчивается процесс превращения водорода в гелий и они начинают резко увеличиваться в размерах — становятся красными гигантами. Примечательно, что при этом они "проглатывают" все ближайшие планеты. Именно поэтому найденный "Нептун" — такое редкое явление.

В конце концов красные гиганты достигают таких размеров, что просто сбрасывают всю внешнюю оболочку — она превращается в планетарную туманность, которая окружает оголённое ядро звезды. Это ядро и есть белый карлик — по массе сравнимый с Солнцем, но раз в сто меньше него и в 40 раз горячее. В конце концов он просто остывает. Надо сказать, что именно такая смерть, по прогнозам учёных, ждёт и нашу родную звезду.

Интересно, что обнаруженная планета в четыре с лишним раза больше своего нынешнего светила. Белый карлик по размерам — как Земля.

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