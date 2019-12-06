Солнце никогда не было так близко. Зонд NASA подлетел к светилу — видео

Космический аппарат "Паркер" давно пересёк орбиту Меркурия, а скоро будет к звезде ещё ближе.

Автоматический зонд Parker Solar Probe подлетел к Солнцу на расстояние 24 миллионов километров, сообщает NASA. Для сравнения: ближайшая к звезде планета Меркурий расположена в 57 миллионах километров от неё. По данным космического агентства, аппарат сейчас продолжает движение к светилу с рекордной скоростью больше 340 километров в час. Его цель — добраться до расстояния около шести миллионов километров от Солнца, то есть оказаться внутри солнечной короны. По планам миссии, это произойдёт к 2025 году.

"Паркер" запустили в августе 2018 года изучать солнечный ветер — поток ионизированных частиц, который задерживается магнитным полем Земли и вызывает полярные сияния. Кстати, зонд назвали в честь американского астронома Юджина Паркера, который предсказал это явление в 1958 году. Теперь учёные хотят больше узнать о том, как этот поток ведёт себя, как только вырывается с поверхности Солнца. Дело в том, что к Земле он долетает равномерным потоком, но изначально он движется несколько по-другому.

И аппарат уже прояснил многое об этом: он показал, что вблизи Солнца магнитное поле время от времени резко разворачивается в противоположную сторону, это явление назвали обратными переключениями. Учёные предполагают, что именно поэтому частицы разгоняются до сверхзвуковых скоростей. Получается "вращающийся ветер", как выразились в NASA. Зонду уже удалось заснять солнечный ветер на видео с беспрецедентного расстояния:

Все эти исследования нужны для разработки эффективных систем защиты астронавтов и космической техники от солнечного излучения. Отмечается, что исследовательский аппарат оснастили защитными экранами, которые способны выдержать до плюс 1370 градусов по Цельсию.