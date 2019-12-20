SpaceX запустила мускулистых мышей к МКС

Космический корабль Dragon везёт на орбиту генетически модифицированных грызунов ради исследований процесса ослабления мышц в условиях микрогравитации.

Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблём Dragon стартовала в США с мыса Канаверал, сообщает NASA. По данным агентства, беспилотный транспортный корабль частной компании SpaceX отправился к Международной космической станции, чтобы доставить на орбиту более 2,5 тонны грузов, в том числе всё необходимое для нескольких научных исследований. Изначально старт был намечен на среду, 4 декабря 2019 года, однако его пришлось отложить из-за сильного ветра.

Отмечается, что через несколько минут после запуска первая ступень возвращаемой ракеты успешно отделилась и села на плавучую платформу в 345 километрах от берегов Флориды. Dragon прибудет к месту назначения в воскресенье, 8 декабря 2019 года. Это уже 19-я миссия SpaceX к МКС.

Dragon’s solar arrays have deployed, and it’s on its way to the International Space Station. Capture by the @Space_Station crew set for early Sunday pic.twitter.com/M0YOQENlKE — SpaceX (@SpaceX) December 5, 2019

Корабль везёт на орбитальную станцию оборудование и материалы для экспериментов по выращиванию солодового ячменя. Кроме того, на борту будут изучать распространение огня в условиях микрогравитации и попытаются найти способы борьбы с разрушением костей и мышц в космосе. Как пишет Daily Mail, в Dragon летят мыши с отредактированным геномом. Грызунов подвергли манипуляциям, чтобы увеличить их мышечную массу. Результаты исследований грызунов на орбите космический корабль позже доставит обратно на Землю.