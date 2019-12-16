Найдены микробы, которые питаются метеоритами

Эти бактерии способны выдержать экстремальные условия и жить внутри камней. При этом прилетевшие из космоса экземпляры им нравятся больше, чем земные.

Учёные нашли бактерии, которые могут жить внутри метеоритов и питаться ими, пишет Scientific Reports. Сообщается, что это Metallosphaera sedula — одноклеточные организмы из категории архей, которые изначально нашли в вулканических областях. Эти существа — экстремофилы, то есть прекрасно переносят самые суровые условия, неподходящие для большинства живых существ. Они выживают в кислотной среде с повышенным содержанием серы и при температуре плюс 80 градусов по Цельсию.

Исследователи решили проверить, как эти археи будут себя чувствовать внутри прилетевших из космоса камней. Для этого они поселили колонию Metallosphaera sedula на фрагмент метеорита NWA 1172, который упал в Алжире в 2000 году. Одновременно этим организмам предложили и земной минерал халькопирит, его раньше называли медным колчеданом.

Выяснилось, что микроорганизмы устроили оба варианта: они начали употреблять камни в пищу, то есть преобразовывать неорганические соединения. Примечательно, что на метеорите археи начали размножаться намного более активно.

Напомним, некоторые учёные придерживаются гипотезы панспермии. Согласно ей, жизнь изначально была занесена на Землю упавшими метеоритами.