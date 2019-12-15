Нейросеть научили манипулировать генами. И это сделали российские учёные

Искусственный интеллект теперь умеет предсказывать, как поведёт себя клетка в случае болезни. В первую очередь рака.

Российские исследователи обучили нейросеть влиять на поведение генов в организме человека, сообщили в группе компаний "ХайТэк". По опубликованным данным, искусственный интеллект теперь может предсказать, как поведут себя клетки в тканях, когда "состарятся" или в случае болезни. Авторы научной работы убеждены, что их достижение в первую очередь поможет как можно раньше выявлять онкологические заболевания.

По словам учёных, технология позволяет и воздействовать на то, что будет происходить с этими клетками: делать так, чтобы нужные гены в ней проявляли себя, а ненужные — нет или как можно меньше. То есть нейросеть работает как "переключатель". Специалисты заявили, что таким образом можно менять не только генетические свойства клеток, но и их тип, а это тоже важный шаг в диагностике и лечении наследственных заболеваний.

Отмечается, что нужную информацию о генах клеток нейросеть получает, в том числе на основе анализа крови пациента. До сих пор этого сделать не удавалось, поскольку нужно было обработать огромное количество данных.