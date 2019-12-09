Учёные предложили вешать светодиоды на рыболовные сети

Согласно их расчётам, это должно отпугивать морских животных, которых постоянно вытаскивают из воды вместе с уловом.

Исследователи из британского Университета Эксетера заявили, что нашли простой и эффективный способ замедлить вымирание дельфинов и морских черепах, пишет Daily Mail. Сообщается, что морские животные постоянно гибнут после того, как попадают в рыболовные сети вместе с рыбой.

Десятки тысяч этих животных умирают в сетях. Это одна из главных проблем, с которыми данные виды сталкиваются во всём мире Джеффри Мангел, один из авторов исследования

Чтобы этого больше не происходило, учёные предложили развешивать на сетях светодиодные лампы. Согласно замыслу авторов идеи, фонари будут отпугивать черепах и дельфинов: практика показала, что они с опаской относятся к любому искусственному освещению. В то же время на объёмах улова это никак не отразится, поскольку рыба этих ламп не замечает, подчеркнули учёные.

Свой новый способ они тестировали в течение трёх лет: с 2015 по 2018 год малые рыболовецкие суда отправлялись из перуанских портов с сетями, "украшенными" светодиодами. В результате случайный вылов морских животных сократился на 70 процентов.

Ранее Лайф писал, что в Новой Зеландии запретили купание с дельфинами в открытом море, а в США втрое участились случаи гибели этих животных.