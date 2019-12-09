Индийское космическое агентство поспорило с NASA из-за зонда "Викрам"

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Фото © Pallava Bagla / Corbis via Getty Images

Обе команды исследователей заявили, что нашли пропавший на Луне космический аппарат.

Индийское космическое агентство ISRO оспорило заявление NASA об обнаружении пропавшего зонда "Викрам", пишет Daily Mail. Напомним, в США в начале декабря 2019 года сообщили, что спускаемый аппарат найден.

Индийские специалисты подчеркнули, что нашли его первыми и сообщили об этом на официальном сайте ISRO. Однако стоит отметить, что тогда не были указаны ни координаты "Викрама", ни какие-либо другие конкретные данные о его местонахождении.

В NASA решили использовать для собственных поисков спутник Lunar Reconnaissance Orbiter. Аппарат сделал несколько снимков предполагаемого места крушения зонда, которые внимательно изучил 33-летний энтузиаст из Индии Шанмуга Субраманьян. В конце концов он нашёл обломки "Викрама" в километре от запланированной точки спуска и направил свои данные в NASA. В американском космическом агентстве подтвердили, что это действительно тот самый рухнувший зонд, и поблагодарили молодого человека за помощь.

Как ранее писал Лайф, посадочный модуль "Викрам" отправили на Луну в рамках индийской космической миссии "Чандраян-2" в июле 2019 года. Во время приземления связь с ним пропала. Позже выяснилось, что зонд совершил жёсткую посадку, и специалисты долго не могли определить, куда именно он упал.

Автор:
АР
Адель Романенкова
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