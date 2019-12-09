Индийское космическое агентство поспорило с NASA из-за зонда "Викрам"

Обе команды исследователей заявили, что нашли пропавший на Луне космический аппарат.

Индийское космическое агентство ISRO оспорило заявление NASA об обнаружении пропавшего зонда "Викрам", пишет Daily Mail. Напомним, в США в начале декабря 2019 года сообщили, что спускаемый аппарат найден.

The #Chandrayaan2 Vikram lander has been found by our @NASAMoon mission, the Lunar Reconnaissance Orbiter. See the first mosaic of the impact site https://t.co/GA3JspCNuh pic.twitter.com/jaW5a63sAf — NASA (@NASA) December 2, 2019

Индийские специалисты подчеркнули, что нашли его первыми и сообщили об этом на официальном сайте ISRO. Однако стоит отметить, что тогда не были указаны ни координаты "Викрама", ни какие-либо другие конкретные данные о его местонахождении.

#VikramLander has been located by the orbiter of #Chandrayaan2, but no communication with it yet.

All possible efforts are being made to establish communication with lander.#ISRO — ISRO (@isro) September 10, 2019

В NASA решили использовать для собственных поисков спутник Lunar Reconnaissance Orbiter. Аппарат сделал несколько снимков предполагаемого места крушения зонда, которые внимательно изучил 33-летний энтузиаст из Индии Шанмуга Субраманьян. В конце концов он нашёл обломки "Викрама" в километре от запланированной точки спуска и направил свои данные в NASA. В американском космическом агентстве подтвердили, что это действительно тот самый рухнувший зонд, и поблагодарили молодого человека за помощь.

Как ранее писал Лайф, посадочный модуль "Викрам" отправили на Луну в рамках индийской космической миссии "Чандраян-2" в июле 2019 года. Во время приземления связь с ним пропала. Позже выяснилось, что зонд совершил жёсткую посадку, и специалисты долго не могли определить, куда именно он упал.