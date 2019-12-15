Ать-два, левой! Как в СССР боролись с мастурбацией

Сегодня к мастурбации во всём мире относятся плюс-минус спокойно: кто как хочет, тот так досуг и проводит. То ли дело в прошлом. Вплоть до середины XX века в светском обществе рукоблудие не только порицалось — с ним активно боролись. Блюстители нравственности пускали в ход всё: от молитв до калечащих механизмов.

Онанистов презирали с начала времён?

Первые люди к самоудовлетворению относились позитивно. Во всяком случае, этому занятию было место в племенах, его, судя по всему, не стеснялись. Даже в наскальной живописи историки нет-нет да находят изображения онанирующих людей.

В ряде древних культур самоудовлетворение даже превозносилось. Шумерский бог воды Энки, согласно мифологии, заполнил русла рек Тигр и Евфрат, занимаясь именно тем, о чём вы подумали. Египтяне и вовсе считали, что сотворение мира было следствием мастурбации бога Атума. Подобно богам, фараоны ритуально доводили себя до эякуляции в реке Нил, веруя, что так год будет урожайным.

А что было у греков и римлян?

Древние греки также спокойно относились к "одиночным играм". Хватает изображений и текстов, которые это подтверждают. Например, одиозный философ Диоген прославился не только жизнью в бочке, но и тем, что был, пожалуй, первым эксгибиционистом. Он нередко "душил змея" у людей на виду.

Женщины в этом плане были несколько ущемлены: считалось, что они не получают истинного удовольствия без непосредственно пенетрации и эякуляции. Что, впрочем, не мешало им получать "ложное" удовольствие с помощью допотопных фаллоимитаторов, которые археологи, конечно же, находят.

Римляне знали, что мужское семя имеет прямое отношение к зарождению новой человеческой жизни, и на этой почве напрасное излияние осуждалось. Поэт Марк Валерий Марциал писал , что ублажать самого себя — удел грязных рабов. В то же время он признавал, что и сам прибегал к самоудовлетворению, когда не было денег на красивых куртизанок.

В Средневековье, наверное, было строго: отрубали пенисы и прижигали клиторы?

Безусловно, проблем в жизни одиноких людей с приходом в общество Торквемады прибавилось. Однако они не были настолько большими, как у ведьм или астрономов. В раннем Средневековье рукоблудие, как и практически любое другое проявление похоти, считалось грехом. Но на эшафот за него не отправляли.

Онанизм подрывал семейные устои: считалось, если муж ублажает себя, то он неверный. Считалось также, что от "соло-выступления" до мужеложства — один шаг. А мужеложство — грех посерьёзнее: за него можно было и на плаху. Как минимум в Англии и Германии.

Говорят, до конца XIII века военные походы разбавлялись регулярными визитами куртизанок в лагеря. Практиковалось это для того, чтобы солдатня не скучала наедине с собой и не занималась тем самым мужеложством.

С приходом Ренессанса стало лучше?

В эпоху Возрождения к рукоблудию относились снисходительно. Но к религии присоединилась зарождающаяся медицина. Начали появляться теории о том, что лишнее излияние жидкостей ослабляет организм человека и приводит к разного рода недугам.

Оной точки зрения придерживались не все медики. Журналист-историк Джонатан Марголис в книге "О: Интимная история оргазма", ссылаясь на источник 1644 г., пишет, что некоторые врачеватели, наоборот, поощряли секс с самим собой. Ведь рукоблудие — хорошая защита от соблазна женщиной.

Неужели Тесла, Максвелл, Фрейд и другие мудрейшие люди той эпохи тоже не смирились с потребностью?

В конце XVIII века как раз таки и началась мастурбационная инквизиция. Причём продолжалась она вплоть до середины XX века. Влияние Церкви снизилось, но на смену пришла наука. Сдобрив новые знания бесконечными нормами этикета, светское общество пришло к табуированию любого проявления сексуальности. Даже ножки роялей в домах одевались в чулки. Потому что "ножки". Любая озвученная мысль о похоти вызывала возмущение.

В 1743 г. английский медик Роберт Джеймс публикует свой опус магнум — "Медицинский словарь". В нём он помимо прочих болезней характеризует онанизм как одно из самых страшных и неизлечимых расстройств, влекущих за собой "много отвратительных последствий".

Десятилетие спустя появляется трактат "Онанизм" швейцарского учёного Огюста Тиссо. В своём труде он заявил , что неограниченная растрата семени критически сказывается на здоровье. Мастурбация, согласно его теории, вызывает судороги, мигрени, высыхание мозговой ткани, ревматизм и массу других болезней.

Считается, что популярность труда Тиссо послужила распространению "онанофобии", которая часто встречалась во всех слоях общества. Как пример, трактат швейцарца убедил Иммануила Канта в том, что мастурбация страшнее самоубийства.

С началом же Викторианской эпохи боязнь "сольного секса" в Европе достигла апогея. Молодые люди начали использовать пояса верности и прочие ужасные приспособления, призванные отбить всякое желание ублажить себя. Вот только несколько из них.

Гребень — двойное кольцо с узким и широким диаметрами. Да-да, острые зазубрины отгоняли нечистые помыслы мужчин, пока не поздно.

Бандаж Стивенсона — устройство, запатентованное в 1876 г. Позволяло пристёгивать половой орган к бедру носителя, что делало эрекцию болезненной.

Устройство Боуэна — крепилось сами догадываетесь к чему . При возбуждении натягивалась пружина, которая вырывала волосы из паха.

Неужели и в XX веке люди не знали, что делать "это" — нормально?

Борьба с онанизмом продолжилась. Вот, пожалуйста: кожаный комбинезон, который английские врачи использовали в 1917 г. для лечения страшного недуга. Получить в нём доступ к гениталиям без посторонней помощи невозможно. Существовала как мужская, так и женская версия.

Мальчикам запрещалось сидеть в школах, положив ногу на ногу, чтобы половые органы не тёрлись и не сдавливались. Девочкам не разрешали ездить на лошадях и велосипедах. Тех, кто ослушался и касался причинных мест, называли слабоумными и отправляли на лечение. Шокотерапия в последнем случае считалась ещё гуманным решением: бывало, гениталии прижигали или вовсе удаляли.

Для профилактики медики часто прописывали специальную постную диету. Ничего "горячительного" вроде мяса, шоколада и пряностей. Культовым на рубеже веков стал крекер преподобного Грэма. Искренне считалось, что безвкусные хлебцы подавляют инстинкты человека.

Докатилось эхо "онанофобии" и до США. Мальчикам и девочкам до пяти лет рекомендовалось делать обрезание. В случае с первыми традиция живёт в стране и по сей день. По данным на 2017 г., в США было обрезано примерно 75% мужского населения. При этом иудеев и мусульман вместе там не больше 3%.

Разумеется, сегодня делается это не под предлогом борьбы с искушением, а из гигиенических соображений. Однако многие считают, что остаточный эффект от "онанофобии" и является причиной большой популярности обсуждаемой операции.

Раскрепостилось европейское и американское общество только ко второй половине XX века, с началом сексуальной революции. Впрочем, мастурбация числилась в списке официальных психологических расстройств в США вплоть до 1968 г.

А как было на Руси?

Плюс-минус так же. С приходом Церкви онанизм считался грехом, который искуплялся молитвами усердными да постами долгими. Старшие пугали младших разными страшилками. Советский психолог и сексолог Игорь Кон писал , что в XVIII в. большой популярностью в народе пользовалась байка про юношу, который так сильно увлёкся самим собой, что его "прибор" в конце концов превратился в змею и уполз.

Впрочем, страшилки и ответ перед Богом взрослых мужиков, судя по всему, пугали не сильно. Тот же учёный в книге "Клубничка на берёзке. Сексуальная культура России" приводит выдержку из прессы XIX в., в которой описывается акт самоублажения "при помощи гайки от тарантаса".

В начале XX в. к обсуждаемой шалости относились снисходительно. Подростков, известно, запугивали ужасными последствиями, описанными ещё в трактате Тиссо. В педагогических образовательных пособиях 20–30-х годов онанизм определялся как "противоестественный половой акт". К началу 40-х врачи и учителя сошлись на том, что это нормальный процесс.

После войны же гайки снова подкрутили. "Стрельбе вхолостую" вернули статус противоестественности, а "лечить" недуг предлагалось трудотерапией.