Пилот с реактивным ранцем разбился насмерть в Пуэрто-Рико

Его устройство взорвалось в воздухе, и мужчина упал с семиметровой высоты. Этот полёт запланировали для праздничного шоу, однако впоследствии отменили.

Житель США погиб в Пуэрто-Рико после того, как отправился в полёт с реактивным ранцем, пишет Elnuevodia. Сообщается, что пилота звали Келман Джеймс Ричес, ему было 49 лет, он жил во Флориде. Мужчина поднялся в воздух над территорией автостоянки на стадионе в столице республики Сан-Хуане. Пилот был на высоте примерно семь метров, когда его ранец взорвался. Ричес упал и позже скончался в больнице.

В ходе расследования инцидента выяснилось, что полёт изначально был запланирован в рамках шоу Sky Surfer — "Небесный сёрфер". Однако ночью накануне назначенного дня представления его отменили. Один из продюсеров заявил, что направил другому организатору официальное уведомление об этом. Он предположил, что пилоту ничего не сказали. В то же время он высказал и другую версию, что американец решил полетать, несмотря на отмену шоу.

Отмечается, что в момент аварии на стадионе не было посетителей, а сотрудников было мало, поэтому удалось избежать других жертв. Как пишут СМИ, это первый трагический случай в истории полётов на подобных устройствах.

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