Учёные создали "умные" контактные линзы

Устройства не только создают дополненную реальность, но и следят за здоровьем с помощью анализа состава слёз.

Южнокорейские учёные создали роботизированные контактные линзы, пишет информационное агентство Yonhap. Сообщается, что в них вмонтированы круглая полупрозрачная антенна и суперконденсатор, они расположены за пределами радужной оболочки глаза.

По данным разработчиков, интеллектуальная система анализирует состав слёзной жидкости обладателя этих линз и таким образом следит за его здоровьем — она способна определить различные биомаркеры, которые свидетельствуют в том числе о болезнях.

Кроме того, создатели этих линз назвали их футуристичными гаджетами, которые создают дополненную реальность. Отмечается, что они работают на электричестве, которое получают с помощью беспроводного соединения, и их не нужно подключать к внешнему источнику питания. При этом в процессе зарядки линзы не нагреваются, подчеркнули инженеры.

Ранее Лайф писал о роботизированном змееподобном устройстве, которое может перемещаться по сосудам мозга и таким образом спасать людей от инсульта. Кроме того, инженеры создали одежду, которая позволяет неслышащим "чувствовать" музыку.