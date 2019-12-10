В Иркутске собрали МС-21-300 для испытаний нового двигателя — видео

Экспериментальный борт, который считают "убийцей" Boeing и Airbus, испытают с российским двигателем ПД-14.

На Иркутском авиационном заводе завершилась сборка фюзеляжа нового экспериментального пассажирского самолёта МС-21-300, сообщили в пресс-службе корпорации "Иркут".

По данным предприятия, в ближайшее время конструкторы приступят к стыковке консолей крыла и хвостового оперения борта. Компания опубликовала видео из цеха, где идут заключительные монтажные работы.

Отмечается, что лётные испытания лайнера пройдут с новым перспективным турбовентиляторным двигателем ПД-14, он разработан пермским конструкторским бюро "ОДК-Авиадвигатель".

Напомним, это уже четвёртый опытный образец МС-21-300. Первый из них поднялся в воздух в мае 2017 года. В сентябре 2019 года новинку показали на авиасалоне МАКС. Серийные поставки таких лайнеров планируют начать во второй половине 2021 года.

Стоит добавить, что МС-21 расшифровывается как "магистральный самолёт XXI века". Специалисты называют его конкурентом самых популярных зарубежных аналогов. Ширина его фюзеляжа составляет четыре метра шесть сантиметров, это рекорд для среднемагистральных лайнеров.