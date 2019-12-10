Учёные раскрыли тайну появления планет

До сих пор учёные не понимали, как мелкие частицы в космосе могут соединяться на бешеных скоростях, с которыми они там летают, — они должны просто разлетаться при столкновениях.

Астрофизики поняли, почему в космических газопылевых облаках появляются планеты, пишет Nature Phisics. Сообщается, что учёные провели эксперимент с крошечными шариками из стекла и базальта — эти микросферы выступили "в роли" мелких частиц, которыми изначально наполнено протопланетное облако вокруг молодой звезды.

Шарики поместили в камеру, которую подбросили к вершине башни в Бременском университете. Это было нужно, чтобы понаблюдать за тем, что происходит во время её свободного падения: в камере в эти секунды — нулевая гравитация, как в космосе вдали от массивных объектов.

До сих пор исследователи терялись в догадках, каким образом частицы в облаке соединяются и разрастаются до размеров планет, ведь изначально они так малы, что притяжение между ними безнадёжно слабое, а меж тем скорости их движения весьма велики. То есть, по идее, они должны сталкиваться и тут же отлетать друг от друга.

Однако в ходе эксперимента выяснилось, что шарики в камере неизбежно трутся друг о друга, что создаёт электростатические заряды — они и притягивают частицы друг к другу. Учёные убеждены, что именно так всё и происходит в момент зарождения планет.

Ранее Лайф писал о планете, которая пережила смерть своей звезды, а также о количестве в космосе планет с двумя, тремя и четырьмя солнцами.