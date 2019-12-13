Генетики нашли причину повышенного давления у подростков

Учёные выяснили, что редкое для столь молодых людей заболевание развивается из-за мутации.

Исследователи выяснили, из-за чего некоторые подростки страдают от гипертонии. Об этом сообщили в медико-генетическом центре Genotek. По данным учёных, они провели анализ ДНК 15-летнего пациента с синдромом Лиддла — это редкая болезнь, при которой нарушается работа каналов в почках и, как следствие, повышается артериальное давление. У мальчика оно достигало уровня 160 на 120. Напомним, нормальным считается 120 на 80.

Выяснилось, что главной причиной недуга стала генетическая мутация — изменения обнаружены в том гене, который как раз отвечает за работу почечных каналов. Ту же самую патологию выявили и у 14-летней сестры пациента. У неё тоже давление часто повышалось —до 120 на 100. Обоим назначили лечение.

Ранее Лайф писал, что учёные нашли также генетическую аномалию, которая вызывает непереносимость глютена, а также об открытии американских исследователей, которые обнаружили сразу десять мутаций, приводящих к шизофрении.