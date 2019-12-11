Учёные выяснили, почему пингвины перестали летать

Исследователи убеждены, что десятки миллионов лет назад предки современных неуклюжих обитателей Антарктиды могли парить в небе, но всё изменилось после падения астероида.

На островах Чатем в Новой Зеландии нашли окаменевшие останки предка современных пингвинов, пишет Palaeontologica Electronica. По мнению учёных, находке более 60 миллионов лет. Сообщается, что животное было высотой около метра, и это сопоставимо с ростом нынешних представителей этого вида. Стоит упомянуть, что ранее исследователи обнаружили ещё более древнего пингвина, он был ростом с человека и весил около 80 килограммов.

Исследователи предполагают, что изначально пингвины были не только сравнительно больших размеров, но и умели летать. Учёные сравнили внешний вид двух найденных птиц и сделали свой вывод насчёт того, что заставило их внезапно изменить образ жизни. По основной версии, поведение пингвинов стало другим после падения астероида, убившего динозавров 66 миллионов лет назад. То есть катастрофа вынудила выживших птиц броситься в воду, и они со временем приучились передвигаться по земле и плавать. Крылья стали вроде плавников, птицы научились стоять прямо, их рост уменьшился.

Чтобы убедиться в этом окончательно, палеонтологам нужно найти ещё более древнего предка пингвинов — того, который жил до падения астероида.

Ранее Лайф писал, что учёным удалось в подробностях восстановить картину трагических событий на Земле после падения 10-километрового астероида.