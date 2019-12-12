Эксперты подсчитали, сколько людей останутся без работы из-за электрокаров

Только за последнюю неделю в двух крупных автоконцернах уволили 20 тысяч человек.

В автомобильных компаниях идут масштабные сокращения, пишет Bloomberg. Сообщается, что концерны Daimler AG и Audi с начала декабря 2019 года уволили 20 тысяч человек. Без работы также остались тысячи сотрудников Nissan, General Motors и Ford. По прогнозам, в ближайшие несколько лет в целом в мировой автомобильной промышленности станет ещё на 80 тысяч меньше рабочих мест. Специалисты ожидают, что в 2020 году заметными станут сокращения в Mercedes-Benz, Porsche и BMW.

Отмечается, что причиной этих массовых увольнений стала растущая популярность электрокаров и общее падение продаж автомобилей. К примеру, в Audi планируют указать на дверь 9500 сотрудникам и таким образом рассчитывают сэкономить примерно 6 миллиардов евро. Эти деньги компания хочет потратить на производство электромобилей.

По мнению экспертов, продажи авто уменьшились также из-за внедрения каршеринга и приложений для совместных поездок. По данным исследований IHS Markit, по итогам 2019 года по всему миру будет продано 88,8 миллиона автомобилей, это на шесть процентов меньше, чем год назад. А в 2020-м это число сократится ещё на 10 миллионов.

Ранее Лайф писал, что Ford прекратил производство и продажи автомобилей в России.