Отчего чесались динозавры? Неожиданная находка в янтаре

Насекомые-паразиты жили в перьях доисторических животных около ста миллионов лет назад.

Останки древних кровососущих насекомых нашли в Китае внутри янтаря, пишет Nature Communications. Сообщается, что куску окаменевшей древесной смолы примерно 100 миллионов лет. В нём сохранились перья, принадлежавшие динозаврам мелового периода — предкам современных птиц. Под микроскопом в этих перьях учёным удалось рассмотреть десять насекомых размером не более 0,23 миллиметра.

Исследователи отметили, что паразиты внешне очень похожи на вшей — отличаются только несколько другой формой "усиков" и наличием крючков на лапках. Однако ещё предстоит доподлинно установить, к какому виду они относятся.

Палеонтологи заметили, что одно из перьев серьёзно повреждено этими насекомыми. Учёные сделали вывод, что это были довольно опасные паразиты.

Стоит упомянуть, что до сих пор древнейшими из известных предков вшей считали насекомых, которых нашли в хвостовом оперении динозавра в Мьянме, им около 44 миллионов лет.

Напомним, в 1990-х годах впервые нашли динозавров со следами перьевого покрова. Сейчас научно установлено, что перья были у хищных динозавров восьми различных семейств. Самым внушительным оперением обладали дромеозавры и троодоны, пернатыми были и ютираннусы — это родственники широко известных тираннозавров.