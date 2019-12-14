В космосе нашли объект, похожий на гигантскую ёлочную игрушку — видео

Аккуратный сверкающий "шарик" красуется в Большом Магеллановом Облаке вот уже четыре сотни лет.

NASA подарило жителям Земли немного новогоднего настроения: опубликовало изображение гигантского "пузыря", напоминающего ёлочную игрушку. Сообщается, что его запечатлел телескоп "Хаббл". Сфера находится в галактике Большое Магелланово Облако на расстоянии в 160 тысяч световых лет.

По данным учёных, объект представляет собой туманность, которая возникла после взрыва сверхновой звезды. По подсчётам учёных, это произошло примерно 400 лет назад, то есть примерно в начале XVII века яркую вспышку в небе могли видеть жители Южной Америки и африканских стран. Астрофизики полагают, что тогда взорвался белый карлик, который был частью двойной звёздной системы: он медленно "поедал" своего напарника, набирал массу и в конце концов "лопнул".

"Шарик" имеет диаметр в 23 световых года и продолжает раздуваться со скоростью более 17 миллионов километров в час.

Отметим, что американское космическое агентство часто публикует подобные снимки по случаю праздников. К примеру, осенью 2019 года NASA поделилось фотографией туманности, похожей на Джека-фонаря — знаменитую сердитую тыкву, символ Хэллоуина.