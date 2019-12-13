Конец света за 51 секунду. NASA показало, как на Земле пересыхают океаны — видео

По мнению учёных, именно так выглядит поражение человечества в борьбе с глобальным потеплением.

Учёные показали, что будет, когда земные океаны начнут испаряться. Видеоролик с ускоренным изображением катастрофических событий опубликовал планетолог Джеймс О'Донохью из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Стоит отметить, что, вообще-то, это видео NASA, выложенное в Сеть ещё в 2008 году, и учёный лишь улучшил его качество и немного замедлил.

Первые секунды ролика показывают, что происходит, когда уровень воды падает на 140 метров: "оголяются" континентальные шельфы, то есть прибрежные области. После уменьшения глубины океанов ещё на два-три километра становятся видны срединно-океанические хребты — это протяжённые возвышенности на океанском дне, они представляют собой границы литосферных плит. К тому моменту, как засуха уничтожает шесть километров глубины, на планете не остаётся почти никакой воды, она сохраняется разве что в Марианской впадине в Тихом океане — это самое глубокое место в Мировом океане (почти 11 километров).

Стоит отметить, что это, по пессимистичным прогнозам учёных, финал уже второго этапа трагедии под названием "глобальное потепление". А первым, считают они, станет не понижение, а резкое повышение уровня воды из-за таяния ледников, как следствие, масштабные наводнения.

Ранее Лайф писал, что в NASA сравнили снимки ледников Гренландии сейчас и 50 лет назад и обнаружили заметные различия. Тревогу вызывает также внешний вид Монблана. Кроме того, учёные показали, что происходит со старейшими и самыми толстыми ледниками Арктики. Исследователи даже пытаются придумать средства защиты земной вечной мерзлоты от таяния: к примеру, предложили засыпать льды кремнезёмом, чтобы он отражал солнечные лучи.